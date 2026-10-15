LIVE TEXT Tănase, Radu, Olaru și Corbu joacă azi în Europa League! AC Milan arbitrată de Feșnic, Juventus, Marseille și Lyon printre marile favorite

Tănase, Radu, Olaru și Corbu joacă azi în Europa League! AC Milan arbitrată de Feșnic, Juventus, Marseille și Lyon printre marile favorite Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Se joacă meciurile din etapa a doua a grupei unice din Europa League, de la orele 19:45 și 22:00.

TAGS:
florin tanaseDarius OlaruAndrei RaduIonut RaduMarius CorbuRaul Florucz
Din articol

Red Bull Salzburg - AC Milan, cu Horațiu Feșnic la centru

NK Celje - Omonia Nicosia, cu Florin Tănase

Olympique Lyon - Crystal Palace

Union Saint-Gilloise - Real Sociedad, cu Darius Olaru și Raul Florucz

Torreense - Sunderland

AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva

Sparta Praga - Lillestrom

Lech Poznan - Bayer Leverkusen

Celta Vigo - Juventus Torino, cu Ionuț Andrei Radu

Ferencvaros Budapesta - Viktoria Plzen, cu Marius Corbu

Olympique Marseille - Olympiacos Pireu

Rennes - OFI Creta

Dinamo Zagreb - Anderlecht Bruxelles

NEC Nijmegen - Levski Sofia

Hoffenheim - Beșiktaș Istanbul

Jagiellonia Bialystok - Ararat-Armenia

Bournemouth - Sturm Graz

Benfica Lisabona - Celtic Glasgow

Clasamentul din Europa League

Clasamente oferite de Sofascore

Horațiu Feșnic o arbitrează pe AC Milan! Românul, la centru în Europa League

Arbitrul român Horaţiu Feşnic va conduce meciul dintre Red Bull Salzburg şi AC Milan, care va avea loc joi 15 octombrie, la Salzburg, de la ora 19:45 (ora României), în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi vor fi Alexandru Cerei şi Alexandru Corb, iar al patrulea oficial a fost delegat Florin Andrei.

Cătălin Popa a fost nominalizat arbitru video, în timp ce spaniolul Carlos del Cerro Grande va fi arbitru asistent video.

În prima etapă, RB Salzburg a învins-o pe Levski cu 1-0, la Sofia, iar AC Milan a pierdut acasă cu Benfica, scor 0-2.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
ULTIMELE STIRI
Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”
Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar

Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar



Recomandarile redactiei
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”
Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”
Universitatea Craiova - Getafe, de la ora 19:45 în prima etapă din Conference League!
Universitatea Craiova - Getafe, de la ora 19:45 în prima etapă din Conference League!
Alte subiecte de interes
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
„Mi-au înghețat picioarele! Am jucat senzațional!” Concluziile lui Andrei Radu după ce Liverpool a eliminat-o pe Bournemouth din EFL Cup
„Mi-au înghețat picioarele! Am jucat senzațional!” Concluziile lui Andrei Radu după ce Liverpool a eliminat-o pe Bournemouth din EFL Cup 
Mesaj superb al lui Cremonese după gafa uluitoare a lui Andrei Radu!
Mesaj superb al lui Cremonese după gafa uluitoare a lui Andrei Radu!
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!