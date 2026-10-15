Horațiu Feșnic o arbitrează pe AC Milan! Românul, la centru în Europa League

Arbitrul român Horaţiu Feşnic va conduce meciul dintre Red Bull Salzburg şi AC Milan, care va avea loc joi 15 octombrie, la Salzburg, de la ora 19:45 (ora României), în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi vor fi Alexandru Cerei şi Alexandru Corb, iar al patrulea oficial a fost delegat Florin Andrei.

Cătălin Popa a fost nominalizat arbitru video, în timp ce spaniolul Carlos del Cerro Grande va fi arbitru asistent video.

În prima etapă, RB Salzburg a învins-o pe Levski cu 1-0, la Sofia, iar AC Milan a pierdut acasă cu Benfica, scor 0-2.