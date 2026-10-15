LIVE TEXT Tănase, Radu, Olaru și Corbu joacă azi în Europa League! AC Milan arbitrată de Feșnic, Juventus, Marseille și Lyon printre marile favorite
Se joacă meciurile din etapa a doua a grupei unice din Europa League, de la orele 19:45 și 22:00.
- Red Bull Salzburg - AC Milan, cu Horațiu Feșnic la centru
- NK Celje - Omonia Nicosia, cu Florin Tănase
- Olympique Lyon - Crystal Palace
- Union Saint-Gilloise - Real Sociedad, cu Darius Olaru și Raul Florucz
- Torreense - Sunderland
- AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva
- Sparta Praga - Lillestrom
- Lech Poznan - Bayer Leverkusen
- Celta Vigo - Juventus Torino, cu Ionuț Andrei Radu
- Ferencvaros Budapesta - Viktoria Plzen, cu Marius Corbu
- Olympique Marseille - Olympiacos Pireu
- Rennes - OFI Creta
- Dinamo Zagreb - Anderlecht Bruxelles
- NEC Nijmegen - Levski Sofia
- Hoffenheim - Beșiktaș Istanbul
- Jagiellonia Bialystok - Ararat-Armenia
- Bournemouth - Sturm Graz
- Benfica Lisabona - Celtic Glasgow
- Clasamentul din Europa League
- Horațiu Feșnic o arbitrează pe AC Milan! Românul, la centru în Europa League
Horațiu Feșnic o arbitrează pe AC Milan! Românul, la centru în Europa League
Arbitrul român Horaţiu Feşnic va conduce meciul dintre Red Bull Salzburg şi AC Milan, care va avea loc joi 15 octombrie, la Salzburg, de la ora 19:45 (ora României), în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.
Arbitri asistenţi vor fi Alexandru Cerei şi Alexandru Corb, iar al patrulea oficial a fost delegat Florin Andrei.
Cătălin Popa a fost nominalizat arbitru video, în timp ce spaniolul Carlos del Cerro Grande va fi arbitru asistent video.
În prima etapă, RB Salzburg a învins-o pe Levski cu 1-0, la Sofia, iar AC Milan a pierdut acasă cu Benfica, scor 0-2.
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