Universitatea Craiova este singura echipă românească încă angrenată în competițiile europene. Oltenii sunt calificați în faza principală din UEFA Conference League, iar în prima etapă se vor duela pe teren propriu cu Getafe.

Specialiștii au numit „principalul pericol” înainte de Universitatea Craiova - Getafe

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 14 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în studio pe Bogdan Lobonț și Ciprian Marica.

Întrebați despre principalul jucător din lotul lui Filipe Coelho, invitații lui Andrei Grecu au evitat să ofere un nume, aceștia menționând că forța grupului poate face diferența în partida cu Getafe.

În ciuda acestui aspect, Bogdan Lobonț l-a nominalizat pe Nicușor Bancu, pe când Ciprian Marica a amintit de David Matei și Ștefan Baiaram.

Bogdan Lobonț a abordat subiectul: „Nu e că am așteptări mai mari la un jucător sau altul. Cred că flancul stâng al Craiovei poate să producă ceva. Mă aștept la forța ofensivă a lui Bancu. În meciurile Craiovei din Europa, a avut o prezența constantă în careul advers. Intrările lui în careu sunt fundamentale. Mă aștept să continue pe aceeași linie”.

Ciprian Marica a intervenit: „Eu cred că toate echipele noastre se bazează pe forța grupului. Sunt câțiva jucători, dar puțini, care pot sclipi. Mă gândesc la un Matei, la un Baiaram. Totuși, ne bazăm foarte mult pe grup. Craiova începe să aibă o identitate, cu urcările lui Bancu, Mora pe cealaltă parte. Au trasee de joc, mi se pare că formează o echipă. Nu văd neapărat un jucător anume care să iasă la rampă, dar văd ca echipa să facă un joc bun”.