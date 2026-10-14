Universitatea Craiova este singura echipă românească încă angrenată în competițiile europene. Oltenii sunt calificați în faza principală din UEFA Conference League, iar în prima etapă se vor duela pe teren propriu cu Getafe.

Cosmin Contra surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 14 octombrie, Andrei Grecu a purtat un dialog cu Cosmin Contra.

Fostul selecționer este legat profund de Getafe, la clubul din La Liga activând atât ca jucător, cât și ca antrenor. Dacă de obicei românii țin cu formațiile din SuperLiga în competițiile continentale, acest lucru nu se întâmplă și în cazul lui Contra.

Mai exact, tehnicianul a mărturisit că va fi fanul lui Getafe în partida din UEFA Conference League. Cosmin Contra și-a motivat decizia surprinzătoare prin trecutul său la formația de lângă Madrid.

„Pentru Gică Craioveanu e un meci mai special. El a jucat la Craiova și Getafe. Gică o să țină cu Craiova, iar eu cu Getafe. Chiar dacă e o echipă românească și îmi doresc să facă un rezultat bun, am jucat 5 ani acolo, am fost antrenor un an.

Ciprian Marica m-a ajutat să salvez echipa într-un an foarte greu. E o echipă de LaLiga, nu joacă un fotbal plăcut ochiului, dar e foarte eficient, primește foarte puține goluri. E o echipă incomodă, agresivă. Craiova, dacă prinde o zi bună, le poate pune probleme celor de la Getafe”, a declarat Cosmin Contra la VOYO SPORT LIVE.