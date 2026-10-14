Nouă apariții în toate competițiile a bifat până acum Jose Mourinho pe banca grupării de pe ”Bernabeu” și a înregistrat o medie de 2,33 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Jose Mourinho și-a găsit favoritul de la Real Madrid: ”L-aș folosi peste tot”

Cel mai mult pare că Mourinho îl simpatizează pe Federico Valverde, mijlocașul central uruguayan cotat la 90 de milioane de euro. El poate evolua ca mijlocaș central, mijlocaș dreapta, dar și ca fundaș dreapta.

Iar asta l-a impresionat teribil pe Mourinho, care a spus că dacă ar fi avut ”mai mulți Valverde”, iar fi trecut pe toți în formula de start pe pozițiile pe care le poate acoperi.

”Dacă aveam trei sau patru Fede Valverde, i-aș fi jucat pe mai multe poziții pe toți odată! Am fi avut un Fede mijlocaș, unul fundaș dreapta... toți pe mai multe poziții”, a spus Jose Mourinho, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu AS Roma din Champions League. Confruntarea va avea loc miercuri, de la 22:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Jose Mourinho și-a dat ”OK”-ul: ”Va realiza lucruri mărețe și va avea succes aici, la Real Madrid”

Jose Mourinho explicat că Endrick va rămâne în lotul său și că nu-l va lăsa să plece sub formă de împrumut la un alt club.

Asta în condițiile în care, până acum, brazilianul a evoluat într-un singur meci de cânt a început noul sezon.

”Endrick nu trebuie să fie împrumutat. Va realiza lucruri mărețe și va avea succes aici. A revenit după accidentare și era pe punctul de a intra pe teren în meciul împotriva lui Villarreal… Va juca în curând”, a spus Mourinho, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.