Liga de baschet din China, investiții masive în ultimii ani

După ce au încercat fără succes timp de două decenii să creeze o ligă de fotbal de nivel mondial, autoritățile sportive de la Beijing par să fi dat undă verde pentru transferul unor vedete internaționale din baschet, pentru a ridica considerabil calitatea Chinese Basketball Association (CBA).

Campioana Shanghai Sharks este sponsorizată de Shanghai Jiushi Group, compania de stat chineză care administrează transportul public, companii de servicii și proprietăți imobiliare în metropola de 30 de milioane de locuitori și organizează cursa de Formula 1 Chinese Grand Prix (Shanghai International Circuit). În ultima lună, Sharks i-a recrutat pe americanii JaVale McGee, D'Angelo Russell și Brandon Goodwin.

De asemenea, antrenorul chinez Lu Wei este ajutat de experimentatul asistent canadian James Duncan, care a mai lucrat la echipe din Germania (Artland Dragons, Brose Bamberg, TSV Troster Breitengussbach), Belgia (Bree BBC), Japonia (Rizing Fukuoka, Toyota Antelopes, Toyama Grouses), Taiwan (Kinmen Kaoliang Liquor) și Australia (Sydney Kings, Brisbane Bullets).

Cine sunt McGee, Russell și Goodwin, noile vedete ale lui Sharks

JaVale McGee (38 de ani) a fost ales în runda 1 a NBA Draft 2008 (poziția 18) și a jucat timp de 16 ani în NBA, pentru echipa ca Washington Wizards, Denver Nuggets, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns și Sacramento Kings. Ulterior, a evoluat în campionatele din Puerto Rico (Vaqueros de Bayamon), Australia (Illawarra Hawks) și China (Beijing Ducks). În palmares are trei tilturi de campion în NBA (2017, 2018, 2020) și unul în Baloncesto Superior Nacional (2025), dar și medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2020).

D'Angelo Russell (30 de ani) a fost ales în runda 1 a NBA Draft 2015 (poziția 2), jucând timp de 11 ani la echipele din NBA Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves și Dallas Mavericks. În palmares are NBA All-Star (2019), NBA Cup champion (2023), NBA All-Rookie Second Team (2016), Jerry West Award (2015), First-team All-Big Ten (2015), NCAA Men's Basketball All-Americans (2015) și McDonald's All-American (2014).

Brandon Goodwin (31 de ani) a fost sub contract cu echipele din NBA Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, Atlanta Hawks, New York Knicks și Cleveland Cavaliers, dar a fost folosit mai mult la echipele-satelit din NBA G League - Memphis Hustle, Iowa Wolves, College Park Skyhawks, Westchester Knicks și Cleveland Charge. În ultimii doi ani a evoluat în campionatele din Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce, Gigantes de Carolina) și China (Shanxi Loongs). În Chinese Basketball Association a câștigat campionatul (2026), Finals MVP (2026) și assists leader (2026), în palmares mai având CBA Club Cup champion (2026), NBA G League Showcase Cup champion (2023), NBA G League Showcase Cup MVP (2023) și Atlantic Sun Player of the Year (2018).

Jucători importanți din SUA și Europa au acceptat ofertele de a juca în China

În CBA mai evoluează alți jucători cu experiență în NBA, NBA G League sau EuroLeague, precum Omari Spellman, JaKarr Sampson, Lindy Waters III, Zeng Fanbo, Zhou Qi (Beijing Ducks), Harry Giles III, Javonte Cooke, Grant Riller (Beijing Royal Fighters), Justin Cobbs, DeVaughn Akoon-Purcell, Tyler Cook (Jilin Northeast Tigers), Kyler Edwards, Sharife Cooper, Marquese Chriss (Liaoning Flying Leopards), Quinndary Weatherspoon, Gabe York, Jordan Mickey (Qingdao Eagles), Ibrahima Fall Faye, Alfonso Plummer, Dalano Banton (Shandong Hi-Speed Kirin), Hamidou Diallo, Petr Cornelie, Lindell Wigginton (Shanxi Loongs), Jalen Adams, Jordan Howard (Sichuan Blue Whales), Jaden Shackelford, Khalifa Koumadje (Tianjin Pioneers), Cameron Young, Dedric Lawson, Zavier Simpson (Xinjiang Flying Tigers), Javion Hamlet, Daryl Macon, Bennie Boatwright (Fujian Sturgeons), Edmond Sumner, Josh Carlton, Luka Bozic (Guangdong Southern Tigers), Tahjere McCall, Moses Brown (Guangzhou Loong Lions), Feron Hunt (Jiangsu Dragons), Youssoupha Fall, Robert Franks, Taze Moore (Nanjing Monkey Kings), Frank Jackson, Rolands Smits, Franco Miller Jr. (Ningbo Rockets), Markell Johnson, Alpha Kaba, Terquavion Smith (Shenzhen Leopards), Christian Vital, Arturs Zagars, Dakari Johnson (Zhejiang Golden Bulls), Barry Brown Jr., Landry Nnoko și Rayjon Tucker (Zhejiang Lions).

De asemenea, au acceptat să lucreze în campionatul din China antrenori cu experiență, precum Alexis Falekas, Mike Kelly, Charis Markopoulos, Memi Becirovic, Nathaniel Mitchell, Nenad Jakovljevic, Aleksandar Kesar, Simon Petrov și Hugo Lopez.

Individual, contractele străinilor din campionatul chinez pot varia semnificativ, frecvent situându-se între 500.000 și 3 milioane de dolari pe sezon, în funcție de renume și de experiența lor.

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