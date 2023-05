Situație bizară într-o țară din Europa: în weekend au câștigat Cupa, astăzi joacă în primul tur al ediției viitoare

Situație inedită în Norvegia, unde echipa care a câștigat Cupa pe 20 mai joacă astăzi în ediția din anul următor a aceleiași competiții!

Brann Bergen, una dintre cele mai populare echipe din țară, a câștigat sâmbătă Cupa Norvegiei, după ce a trecut cu 2-0 de Lillestrøm, pe stadionul Ullevaal, din Oslo. A fost a șaptea cupă cucerită de Brann, care are în palmares și trei titluri de campioană a Norvegiei (ultimul în 2007).

Ediția 2022-2023 a Cupei Norvegiei a fost una dintre cele mai lungi competiții din Europa. Primul tur a debutat pe 4 mai 2022 și totul s-a încheiat abia pe 20 mai 2023, ziua finalei câștigate de Brann.

La doar patru zile distanță de la finala cu Lillestrøm, Brann Bergen începe campania de apărare a trofeului. Joacă astăzi în deplasare cu Frøya, o formație din a patra ligă, în primul tur din ediția 2023 a Cupei Norvegiei.

Odată cu această nouă ediție, se schimbă și perioada în care se desfășoară Cupa Norvegiei. Ultimul act nu se va mai juca în luna mai, cum s-a întâmplat din 2019 încoace, din cauza pandemiei de coronavirus, ci în decembrie, pe 10.

