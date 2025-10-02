Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53.

Bancu, revoltat după Rakow - Craiova 2-0. "N-am făcut nimic din ce-am vorbit". Reproșuri în lanț

Căpitanul Nicușor Bancu și-a exprimat regretul pentru evoluția neconcludentă din meciul cu trupa poloneză. Bancu a subliniat că nu dă vina pe vreun coechipier și a întărit faptul că toată echipa a avut o prestație foarte modestă.



"O primă repriză modestă, am fost temători, a doua repriză și mai rău, acea eliminare ne-a pus plumb în picioare. A venit și golul doi, acolo s-a terminat meciul.



Nu am avut noi aceeași atitudine, am intrat temători, vina e la noi, la jucători, n-am făcut nimic din ce-am vorbit.



Trebuia să jucăm fotbal în continuare, nu ne-a ieșit nimic. O echipă bună acasă, e greu în 10 oameni, mai ales că nici în 11 contra 11 n-am avut mari ocazii de a marca", a declarat Nicușor Bancu, la televiziunea Digisport.

