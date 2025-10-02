Bancu, revoltat după Rakow - Craiova 2-0. "N-am făcut nimic din ce-am vorbit". Reproșuri în lanț

Rakow - Universitatea Craiova 2-0, joi seara, în Conference League.

Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53.

Căpitanul Nicușor Bancu și-a exprimat regretul pentru evoluția neconcludentă din meciul cu trupa poloneză. Bancu a subliniat că nu dă vina pe vreun coechipier și a întărit faptul că toată echipa a avut o prestație foarte modestă.

"O primă repriză modestă, am fost temători, a doua repriză și mai rău, acea eliminare ne-a pus plumb în picioare. A venit și golul doi, acolo s-a terminat meciul. 

Nu am avut noi aceeași atitudine, am intrat temători, vina e la noi, la jucători, n-am făcut nimic din ce-am vorbit. 

Trebuia să jucăm fotbal în continuare, nu ne-a ieșit nimic. O echipă bună acasă, e greu în 10 oameni, mai ales că nici în 11 contra 11 n-am avut mari ocazii de a marca", a declarat Nicușor Bancu, la televiziunea Digisport. 

RAKOV: Trelowski – F. Tudor, Racoviţan, Svarnas – Ameyaw, Struski (P. Barath 75), Repka (Mircetic 86), Adriano Amorim – Pienko (Bulat 75), Brunes (Makuch 86), Ivan Lopez (Diaby-Fadiga 22). ANTRENOR: Marek Papszun

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Al. Creţu (Romanchuk 59), T. Băluţă (L. Houri 76), Cicâldău (Mekvabishvili 59), Bancu – Al Hamlawi (Nsimba 76), Baiaram (Samuel Teles 59). ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Ameyaw 55 / Carlos Mora 26, Bancu 66

Cartonaş roşu: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) min. 53

Arbitri: Ishmael Barbara - Luke Portelli, James Muscat

