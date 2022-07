Antrenorul lui Saburtalo, avertisment pentru FCSB: "Puteam să marcăm chiar mai mult! Avem capacitatea de a ne califica"

Vicecampioana României a avut o evoluție modestă și putea chiar să încaseze mai multe goluri la Tbilisi, însă Ștefan Târnovanu a făcut o a doua repriză excelentă, având mai multe intervenții salvatoare.

Antrenorul lui Saburtalo, avertisment pentru FCSB

La finalul meciului de la Tbilisi, Lasho Nozadze, antrenorul lui Saburtlo, a declarat că formația sa a meritat victoria și s-a arătat încrezător în ceea ce privește șansele de calificare în turul 3 preliminar din Conference League.

"În primul rând, le mulțumesc jucătorilor pentru modul în care s-au dedicat și fanilor pentru susținere. Deși am mulți jucători tineri în echipă, nu le-a fost frică de adversar. Am respectat planul și am câștigat primul meci. Acum așteptăm returul de la București, dar suntem conștienți că am făcut doar jumătate din treabă și mai sunt 90 de minute de jucat.

Una peste alta, meritam să câștigăm. Puteam să marcăm chiar mai mult, dar și ei au avut ocaziile lor. Putem să ne calificăm în turul următor, le promit fanilor că vom lupta și nu vom ceda. Avem capacitatae de a ne califica după cele două meciuri. Am arătat la Tirana că putem lupta.

În ceea ce privește adversarul, FCSB are mulți jucători de clasă, iar meciul de azi a arătat asta. Am făcut și noi câteva greșeli și urmează să le analizăm în următoarele zile, când vom pregăti returul", a spus Lasho Nozadze, potrivit Sportall.

Returul dintre FCSB și Saburtalo Tbilisi este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

În cazul în care va elimina Saburtalo, FCSB se va califica în turul 3 preliminar din Conference League și va întâlni învingătoarea din duelul Vikingur - Dunajska Streda. În tur, slovacii s-au impus cu 2-0.