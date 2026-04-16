În Conference League, a început al doilea episod al duelului românilor, Rayo Vallecano - AEK Atena, sau Andrei Rațiu - Răzvan Marin. Spaniolii s-au impus cu 3-0 în meciul tur de la Atena și au prima șansă pentru calificarea în semifinalele competiției.
La momentul redactării acestui articol, AEK Atena a deschis scorul, iar grecii au redus diferența la general, fiind 3-1 în favoarea spaniolilor.
Andrei Rațiu, ratare incredibilă în Conference League
Însă, fundașul lateral putea deschide scorul înaintea reușitei Zini de la AEK Atena. Andrei Rațiu a avut o șansă de aur, după ce portarul Strakosha a respins slab șutul lui Isi Palzon, dar românul a trimis pe lângă poartă din câțiva metri.
Rațiu și-a pus mâinile în cap după ce și-a dat seama ce șasă a irosit în minutul 6.
Ar fi mutarea verii! Andrei Rațiu, propus la Real Madrid în locul lui Alexander-Arnold: „Aș și plăti”
Fostul fotbalist spaniol Hipolito „Poli” Rincon a intervenit în această dezbatere la postul de radio Cadena COPE. Acesta a transmis că internaționalul român Andrei Rațiu reprezintă o variantă mult mai sigură pentru flancul drept, comparativ cu jucătorul englez.
„În fiecare zi îmi place tot mai mult Rațiu, mi se pare un fundaș lateral extraordinar. Nu știu cum de nu este la o echipă mai mare. L-aș da la schimb chiar acum, om pe om, pentru Alexander-Arnold, ba chiar aș și plăti”, a spus fostul jucător.
Rincon susține că Real Madrid își asumă riscuri defensive inutile folosindu-l pe englez și a propus numele lui Rațiu drept o alternativă solidă. Ambii fundași dreapta au aceeași vârstă și urmează să împlinească 29 de ani în lunile următoare.
Până la o eventuală mutare, Alexander-Arnold urmează să fie testat serios pe plan defensiv în meciul cu Bayern Munchen din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, programat pe 15 aprilie pe Allianz Arena. Englezul va fi titular în partida în care spaniolii încearcă să întoarcă scorul de 1-2 înregistrat în manșa tur.