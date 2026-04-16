În Conference League, a început al doilea episod al duelului românilor, Rayo Vallecano - AEK Atena, sau Andrei Rațiu - Răzvan Marin. Spaniolii s-au impus cu 3-0 în meciul tur de la Atena și au prima șansă pentru calificarea în semifinalele competiției.

La momentul redactării acestui articol, AEK Atena a deschis scorul, iar grecii au redus diferența la general, fiind 3-1 în favoarea spaniolilor.

Andrei Rațiu, ratare incredibilă în Conference League

Însă, fundașul lateral putea deschide scorul înaintea reușitei Zini de la AEK Atena. Andrei Rațiu a avut o șansă de aur, după ce portarul Strakosha a respins slab șutul lui Isi Palzon, dar românul a trimis pe lângă poartă din câțiva metri.

Rațiu și-a pus mâinile în cap după ce și-a dat seama ce șasă a irosit în minutul 6.