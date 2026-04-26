Rațiu a avut o evoluție ștearsă duminică, mult sub media a ceea ce a arătat la Rayo Vallecano în sezonul curent.

Andrei Rațiu, evoluție slabă în Rayo Vallecano - Real Sociedad 3-3

Fundașul dreapta al naționalei României a comis penalty-ul din care Mikel Oyarzabal a făcut 3-1 în minutul 76, moment în care a văzut și cartonașul galben.

Pentru felul în care s-a prezentat în meci, portalul FlashScore i-a acordat lui Andrei Rațiu nota 5,4. Doar Isi Palazon (4,8) a primit o notă mai mică decât Rațiu.

Palazon, căpitanul lui Rayo, a fost evaluat astfel, în condițiile în care a încasat un cartonaș roșu la minute bune după ce a fost schimbat. A ieșit de pe teren în minutul 68 și primit cartonașul roșu de pe bancă în minutul 90+13.

Rațiu, considerat cel mai slab de SofaScore

De asemenea, SofaScore l-a evaluat pe Rațiu cu nota 6, cea mai mică de pe teren. Portalurile de acest profil acordă din oficiu, la start, nota 6 tuturor jucătorilor.

Dacă un fotbalist rămâne cu același rating la final sau scade, înseamnă că evoluția sa a fost foarte modestă.