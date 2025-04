Încă un debut la naționala României? "M-a întrebat Mircea Lucescu de el"

Campioană în sezonul trecut, Celje nu are nicio șansă la titlu în actuala stagiune. Echipa lui Marco Dulca e abia pe locul 4, cu 19 puncte sub liderul Olimpija Ljubljana.

Are tonus bun, e motivat. Sper să joace cu Fiorentina. El a jucat cam în toate meciurile din Conference League și sper să facă un rezultat bun, deși sunt convins că e foarte greu cu Fiorentina" , a spus Cristi Dulca, la Digisport.

Marco e bine. A avut șansa să ajungă la Celje, unde a și luat campionatul în primul an, ceea ce nu ne așteptam când a semnat. După au urmat cupele europene, a și jucat, chiar dacă nu constant titular, dar fiind multe meciuri în competiție, antrenorul schimbă foarte mult echipa de la etapă la etapă. Din acest motiv, nici nu au rezultate în campionat.

Cristi Dulca: "Mircea Lucescu m-a întrebat de Marco"



Recent, Cristi Dulca s-a întâlnit cu Mircea Lucescu la derby-ul Clujului, Universitatea - CFR 1-0. Fostul internațional spune că selecționerul s-a interesat de situația lui Marco.



"Am vorbit cu Mircea Lucescu. Știe nea Mircea ce are de făcut. M-a întrebat de Marco, dar știe el mai bine ce are de făcut. E important ca cei care vin la lot să își facă treaba și să ne calificăm la un Campionat Mondial după atât de mult timp", a mai spus Cristi Dulca.



Născut în Coreea de Sud și cu o mare parte a junioratului petrecută la Swansea, Marco Dulca a fost o prezență constantă la toate naționalele de juniori ale României. Mijlocașul a participat inclusiv la Jocurile Olimpice din 2021, însă la prima reprezentativă nu a apucat să debuteze.