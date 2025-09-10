Dar cele 80 de minute petrecute pe teren la Nicosia de atacantul lui PSV au fost exact contrariul: cel mai slab jucător ofensiv, o mare ocazie ratată, chiar un pericol pentru propriii fundași! La final, printre cuvinte, Mircea Lucescu i-a reproșat egalul.

Cu Canada, pe Arena Națională, fostul fotbalist de la FCSB le-a arătat fanilor români că nu degeaba a fost tras pe linie moartă de Cristi Chivu la Parma și a fost criticat în presa din Olanda pentru debutul greoi la PSV Eindhoven. La patru zile distanță, a dat cu piciorul șansei reabilitării cu adversarul în fața căruia marcase două goluri și oferise două pase decisive în ultimul an.

Man, zero pe linie și criticat de Lucescu

În lipsa unui concurent evident pe post după disparițiile lui Ianis Hagi și Moruțan, Man s-a așezat comod în fotoliul de titular incontestabil al primei reprezentative chiar și într-o perioadă lungă în care realizările la echipa de club au lipsit. A format din primul minut al meciului cu Cipru clasicul flanc drept cu Andrei Rațiu, meciul a curs în favoarea sa, însă a eșuat lamentabil în încercarea de a se reabilita fotbalistic.

Cu România în avantaj de două goluri și cu spații în apărarea unei echipe obligate să atace, Man avea toate ingredientele pentru a-și pune în valoare viteza și a crea pericol la poarta adversă într-un moment în care tricolorii erau obligați să închidă meciul pentru a sta departe de probleme. Șansa i s-a ivit pe finalul primei reprize, când o lansare ideală a lui Bancu l-a găsit fără adversarul direct în apropiere, cu drum lin spre gol și toate probabilitățile pentru a marca. Cu mingea pe stângul, piciorul preferat, a așteptat ca portarul Fabiano să se "culce" și, cum acesta nu a făcut-o, a pierdut secunde prețioase. Apoi a ales o finalizare spre colțul lung, modestă, și i-a permis goalkeeper-ului cipriot să respingă. Deși avea tot colțul scurt la dispoziție!

La final, Mircea Lucescu i-a reproșat ratarea venită într-un moment în care lucrurile încă nu se complicaseră și norii negri ai unui egal în Cipru nu se abătuseră asupra selecționerului: "Trebuia să dribleze ușor portarul și să marcheze", l-a înțepat Il Luce la flash-interviu, indicându-i că ar fi trebuit să aleagă același procedeu prin care Drăguș a deschis scorul.

