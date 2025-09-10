ANALIZĂ Vedeta României, zero pe linie și la Nicosia: cel mai slab de pe teren și certat de Lucescu!

SPORT.RO
Meciul cu Cipru (2-2) ar fi trebuit să fie cel în care Dennis Man (26 de ani) dă restartul așteptat și semnalul că poate redeveni numele respectat în Serie A.

Dar cele 80 de minute petrecute pe teren la Nicosia de atacantul lui PSV au fost exact contrariul: cel mai slab jucător ofensiv, o mare ocazie ratată, chiar un pericol pentru propriii fundași! La final, printre cuvinte, Mircea Lucescu i-a reproșat egalul.

Cu Canada, pe Arena Națională, fostul fotbalist de la FCSB le-a arătat fanilor români că nu degeaba a fost tras pe linie moartă de Cristi Chivu la Parma și a fost criticat în presa din Olanda pentru debutul greoi la PSV Eindhoven. La patru zile distanță, a dat cu piciorul șansei reabilitării cu adversarul în fața căruia marcase două goluri și oferise două pase decisive în ultimul an.

Man, zero pe linie și criticat de Lucescu

În lipsa unui concurent evident pe post după disparițiile lui Ianis Hagi și Moruțan, Man s-a așezat comod în fotoliul de titular incontestabil al primei reprezentative chiar și într-o perioadă lungă în care realizările la echipa de club au lipsit. A format din primul minut al meciului cu Cipru clasicul flanc drept cu Andrei Rațiu, meciul a curs în favoarea sa, însă a eșuat lamentabil în încercarea de a se reabilita fotbalistic.

Cu România în avantaj de două goluri și cu spații în apărarea unei echipe obligate să atace, Man avea toate ingredientele pentru a-și pune în valoare viteza și a crea pericol la poarta adversă într-un moment în care tricolorii erau obligați să închidă meciul pentru a sta departe de probleme. Șansa i s-a ivit pe finalul primei reprize, când o lansare ideală a lui Bancu l-a găsit fără adversarul direct în apropiere, cu drum lin spre gol și toate probabilitățile pentru a marca. Cu mingea pe stângul, piciorul preferat, a așteptat ca portarul Fabiano să se "culce" și, cum acesta nu a făcut-o, a pierdut secunde prețioase. Apoi a ales o finalizare spre colțul lung, modestă, și i-a permis goalkeeper-ului cipriot să respingă. Deși avea tot colțul scurt la dispoziție!

La final, Mircea Lucescu i-a reproșat ratarea venită într-un moment în care lucrurile încă nu se complicaseră și norii negri ai unui egal în Cipru nu se abătuseră asupra selecționerului: "Trebuia să dribleze ușor portarul și să marcheze", l-a înțepat Il Luce la flash-interviu, indicându-i că ar fi trebuit să aleagă același procedeu prin care Drăguș a deschis scorul.

Restul meciului a fost un adevărat chin pentru fotbalistul a cărui încredere a atins cotele minime: zero driblinguri în jumătatea adversă, niciun șut periculos, niciun moment în care să-și pună în valoare coechipierii din ofensivă. Mai grav, le-a oferit șansa ciprioților să egaleze în minutul 52, când a deviat complet aiurea o minge în propria jumătate, și nu e scutit de vină la reușita de 2-2, când le-a permis adversarilor să prindă descoperită apărarea condusă de Andrei Burcă.

Cifre bune la națională, dar înșelătoare!

Evoluția dezamăgitoare din Cipru completează un tablou cenușiu al ultimului an din cariera lui Dennis Man și îl obligă pe Mircea Lucescu să se gândească și la alte soluții pentru partea dreaptă a atacului în viitorul apropiat. Chiar dacă cel mai scump transfer din istoria Superligii are cifre bune sub tricolor.

Man a marcat de zece ori în 37 de meciuri jucate până la 26 de ani, o rată foarte bună, însă majoritatea golurilor au venit în meciuri amicale, în Liga Națiunilor sau în fața unor adversari modești. Doar patru reușite a produs în preliminariile pentru EURO sau Campionatul Mondial, cu Islanda, Liechtenstein, Andorra și Cipru!

