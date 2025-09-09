Acesta este cel mai categoric succes al englezilor sub comanda lui Thomas Tuchel, venit într-un moment în care tehnicianul german era aspru criticat pentru jocul anost al echipei.



Sub o presiune tot mai mare din partea presei britanice, care se întreba dacă "Anglia a regresat sub conducerea lui Tuchel?" după o victorie chinuită cu Andorra, "Leii" au oferit o demonstrație de forță pe Stadionul Rajko Mitić din Belgrad.



Dezastru pentru sârbi încă din prima repriză



Englezii au rezolvat în mare parte meciul în finalul primei reprize. Golgheterul Harry Kane a deschis scorul în minutul 33, cu o lovitură de cap, în urma unui corner executat de Declan Rice. Peste doar două minute, în minutul 35, Noni Madueke a dublat avantajul după o pasă primită de la Morgan Rogers.



Recitalul oaspeților a continuat și după pauză. Fundașul central Ezri Konsa a marcat pentru 3-0 în minutul 52, fiind pe fază după o respingere a portarului sârb. Soarta partidei a fost definitiv pecetluită în minutul 72, când Nikola Milenkovic a văzut direct cartonașul roșu pentru o intrare dură.



Cu un om în plus, Anglia și-a sufocat adversarul. Marc Guehi a dus scorul la 4-0 în minutul 75, fiind servit excelent de același Declan Rice, omul cu două pase decisive. Tabela a fost închisă de Marcus Rashford, care a transformat cu sânge rece un penalty în minutul 90.



Superioritatea englezilor a fost evidentă și în statistici: aceștia au avut o posesie de 70%, față de doar 30% a Serbiei, și au expediat 24 de șuturi spre poartă, în timp ce gazdele au reușit doar patru.



În urma acestei victorii, Anglia își consolidează prima poziție în grupă și face un pas uriaș spre calificarea la turneul final.

