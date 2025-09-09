Gigi Becali a intervenit în direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - România: ”Acum am închis telefonul cu el”



În minutul 80 al meciului, Mircea Lucescu l-a introdus pe suprafața de teren pe Adrian Șut în locul lui Răzvan Marin. Cinci minute a rezistat fotbalistul lui FCSB, care s-a accidentat. Florin Tănase i-a luat locul.



Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intervenit în direct la GSP și a dezvăluit discuția purtată cu Șut imediat după meciul de la Nicosia. Fotbalistul i-a spus că piciorul nu i s-a umflat, dar că simte o durere în mers.



”Am vorbit cu Șut acum. A zis că nu i s-a umflat și că îl doare la mers. Să dea Dumnezeu să fie ceva ușor”, a punctat finanțatorul din Pipera.



Gigi Becali este supărat și pe faptul că selecționerul României nu a mizat pe mai mulți jucători de la FCSB împotriva ciprioților. David Miculescu, Adrian Șut și Florin Tănase sunt cei trei care au evoluat la Nicosia, dar toți trei veniți de pe bancă.



”N-am trăit meciul în niciun fel, că nu mă interesează. Dacă erau pe bancă băieții mei, nu m-am mai uitat. M-am uitat la altceva și am coborât, am mâncat, am văzut 2-0. Mi-a zis MM că e 2-1. Vorbeam cu el la telefon. Nu m-am uitat. Nu mă interesează.



Dacă ai 7 jucători, toți pe bancă, ce să te mai intereseze? Pentru ce să îi iei dacă îi ții pe bancă? N-am mai văzut așa ceva! Ce să facem? Asta e! Nu pot să zic nimic. Dacă era altcineva vorbeam, dar e Mircea Lucescu, nu pot să zic nimic.



Îl bagi pe Sorescu? Bagă-l pe Miculescu în dreapta, scoate-l pe Man și bagă pe Mitriță sau Baiaram și bagă pe Miculescu în dreapta. Nu vorbesc de Lucescu pentru că îi port respect”, a spus Gigi Becali.

Cipru - România 2-2

Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

