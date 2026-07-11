Alexandru Ișfan a semnat un contract pe două sezoane cu Real Oviedo, formație care la finalul stagiunii precedente a retrogradat în liga secundă din Spania.

Alexandru Ișfan, prezentat la Real Oviedo

"După ce va trece vizita medicală, Alexandru Ișfan se va afla sub comanda antrenorului Julian Calero și se va alătura pregătirilor din presezon ale echipei alb-albastre", a transmis Real Oviedo.

La rândul lor, cei de la Farul au transmis: "Mulțumim, Alex, pentru toate momentele frumoase în tricoul Farului și mult succes mai departe!".