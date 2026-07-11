Alexandru Ișfan a semnat un contract pe două sezoane cu Real Oviedo, formație care la finalul stagiunii precedente a retrogradat în liga secundă din Spania.
Alexandru Ișfan, prezentat la Real Oviedo
"După ce va trece vizita medicală, Alexandru Ișfan se va afla sub comanda antrenorului Julian Calero și se va alătura pregătirilor din presezon ale echipei alb-albastre", a transmis Real Oviedo.
La rândul lor, cei de la Farul au transmis: "Mulțumim, Alex, pentru toate momentele frumoase în tricoul Farului și mult succes mai departe!".
Ișfan, fost internațional U21 al României, vine după un sezon în care s-a salvat dramatic de la retrogradare cu Farul Constanța, însă a avut statistici personale foarte bune: 11 goluri și 4 pase decisive în 41 de jocuri. Contractul său actual cu dobrogenii se întinde până în 2028.
Născut la Mioveni, Ișfan și-a făcut junioratul la echipa locală și a mai jucat la Unirea Bascov, FC Argeș, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești și Gloria Buzău. În vara anului trecut a sosit gratis la Farul, după ce oltenii au renunțat la serviciile sale.
La Real Oviedo a jucat Horațiu Moldovan în sezonul trecut, împrumutat de la Atletico Madrid. Tot aici a revenit în această vară atacantul Daniel Paraschiv, împrumutat în ultimele luni la Rapid.