Pus la pământ în careul austriecilor, Lautaro Martinez a solicitat un penalty, însă arbitrul Amin Mohamed Omar a lăsat jocul să continue. Până la urmă, centralul a fost chemat la monitorul VAR, a revăzut faza și a dictat penalty în favoarea campioanei mondiale.

Messi, penalty ratat în Argentina - Austria

Așa cum era de așteptat, Messi a fost executantul, însă starul Argentinei a ratat, trimițând pe lângă poarta lui Schlager cu piciorul stâng. Fotbalistul de la Inter Miami a ratat, cel puțin pentru moment, șansa de a deveni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.

"Modul în care Messi s-a îndreptat spre minge a fost cel mai lent văzut vreodată. Nu puteam anticipa acest scenariu", a scris BBC, după ratarea lui Messi.

Danny Murphy (49 de ani), fost internațional englez, a comentat și el faza din minutul 9: "Un penalty slab, Messi a fost prea relaxat. Cu toții ne așteptam să marcheze, să fim sinceri, dar Messi e și el om, până la urmă, și are dreptul să greșească".

Potrivit Opta, Messi a executat în total 7 penalty-uri la Cupa Mondială, iar 3 dintre ele au fost ratate. De asemenea, pe parcursul întregii cariere, argentinianul a ratat 33 dintre cele 149 de lovituri de la 11 metri executate.

"Mă întreb de ce mai bate Messi penalty-urile pentru Argentina. Lautaro Martinez nu e nici el grozav la acest capitol, dar Alexis Mac Allister și Enzo Fernandez au un procentaj excelent: 12 transformate din 13, respectiv 11 din 12", a scris și jurnalistul Liam Tharme, de la The Athletic.