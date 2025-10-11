"Va fi altă mâncare de pește!" Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026

Ionel Dănciulescu a prefațat meciul de duminică și a pedalat pe un ton optimist.

"Va fi altă mâncare de pește la meciul cu Austria. Va fi diferit total, dar până la urmă e un meci de fotbal. Trebuie să-l joci și, de ce nu, să-l câștigi. Am câștigat noi și cu Elveția. I-am bătut așa cum era situația.

Într-adevăr, avem câteva absențe importante, dar mulți dintre jucătorii din lot vin după o perioadă bună la echipele de club, ceea ce nu s-a întâmplat în campaniile precedente, când mulți jucători erau accidentați, ieșiți din formă sau nu jucau la club. Contează că au marcat și că au avut evoluții bune la echipa de club. Automat vor juca bine și la echipa națională.”, a spus Ionel Dănciulescu, la Sport Total FM.

În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herţegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic şi Canada se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

