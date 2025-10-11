"Va fi altă mâncare de pește!" Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026

Va fi altă mâncare de pește! Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.

Ionel Dănciulescu a prefațat meciul de duminică și a pedalat pe un ton optimist.

"Va fi altă mâncare de pește la meciul cu Austria. Va fi diferit total, dar până la urmă e un meci de fotbal. Trebuie să-l joci și, de ce nu, să-l câștigi. Am câștigat noi și cu Elveția. I-am bătut așa cum era situația.

Într-adevăr, avem câteva absențe importante, dar mulți dintre jucătorii din lot vin după o perioadă bună la echipele de club, ceea ce nu s-a întâmplat în campaniile precedente, când mulți jucători erau accidentați, ieșiți din formă sau nu jucau la club. Contează că au marcat și că au avut evoluții bune la echipa de club. Automat vor juca bine și la echipa națională.”, a spus Ionel Dănciulescu, la Sport Total FM.

În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herţegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic şi Canada se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026

Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).

Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.

Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).

