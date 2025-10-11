România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la Bucureşti, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.



În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herţegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

Ioan Ovidiu Sabău, înainte de România - Austria: "Vom face un meci de excepție!"

Ioan Ovidiu Sabău, antrenor la U Cluj, a fost unul dintre preferații lui Mircea Lucescu la marea echipă formată la Dinamo la finele anilor 80. Sabău făcea parte dintr-o linie de mijloc de excepție, alături de Ionuț Lupescu, Dănuț Lupu, Dorin Mateuț sau Daniel Timofte.

Ioan Ovidiu Sabău spune înainte de România - Austria că tricolorii vor face un meci de excepție.

“Mircea Lucescu este cel mai în măsură să gestioneze (n.r. – situația de la echipa națională). Este clar că este un om foarte implicat, foarte orgolios, care vrea să-i facă fericiți pe fanii echipei naționale. Este un tip foarte meticulos și valoros, cu realizări incredibile. Este al treilea antrenor din lume ca trofee câștigate. Dacă nu este el cel mai în măsură să ajute echipa națională în momentul acesta…

Este foarte responsabil ca persoană. A venit într-un moment delicat în care mulți n-au vrut să-și asume. Venise după o calificare. După o perioadă atât de lungă în care nu și-a mai dorit să se întoarcă, până la urmă a acceptat. Eu cred că e normal să existe această presiune și tensiune. Încă nu e pierdut nimic.

Eu am mare încredere că vom face un meci de excepție contra Austriei. Așa se întâmplă când totul e împotriva ta, când echipa nu se exprimă bine și nu sunt rezultate. În astfel de momente, adversarul poate să te desconsidere. Eu am încredere că va găsi cele mai bune soluții să câștige meciul cu Austria. Noi știm să ne mobilizăm, iar jucătorii chiar au calitate.”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Sport Total FM.

