România - Austria va avea loc pe Arena Națională, la București, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Tricolorii fac parte din Grupa H și au șanse minime să mai obțină calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Exclus din primul ”11” înainte de România - Austria

Înainte de meci, Ralf Rangnick a anunțat că îl va titulariza pe Alexander Schlager în poartă contra României, după ce l-a folosit pe Patrick Pentz în confruntarea cu San Marino, care s-a încheiat 10-0 la Viena!

Schlager evoluează pentru Red Bull Salzburg și este cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, în timp ce Pentz este legitimat la Brondby, în Danemarca, și este evaluat de Transfermarkt la aceeași sumă.

”Acest lucru le-a fost comunicat amândurora încă de la început. Pentzi merită pe deplin acest meci, pe baza evoluțiilor sale cu noi la Euro și, recent, la Brondby”, a spus Ralf Rangnick, kleinezeitung.at.

Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026



Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).

