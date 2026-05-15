Preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal a declarat joi că echipei naţionale nu i s-a eliberat încă nicio viză pentru a se deplasa în Statele Unite în vederea participării la Cupa Mondială din 2026, relatează AFP.

Ce a declarat președintele federației din Iran

„Mâine sau poimâine vom avea o întâlnire decisivă cu FIFA. Aceasta trebuie să ne ofere garanţii, deoarece problema vizelor nu este încă rezolvată”, a declarat preşedintele federaţiei, Mehdi Taj.

„Nu am primit nicio informare din partea celeilalte părţi cu privire la persoanele care au obţinut vize. Încă nu a fost eliberată nicio viză”, a adăugat el.

Echipa naţională a Iranului a fost omagiată înainte de Cupa Mondială

Participarea Iranului la turneu rămâne învăluită în incertitudine de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu la sfârşitul lunii februarie, în urma atacurilor lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Republicii Islamice. Teheranul şi Washingtonul nu mai au relaţii diplomatice din 1980, în urma crizei ostaticilor de la ambasada americană.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a reafirmat că Iranul îşi va disputa, conform programului, meciurile din cadrul Cupei Mondiale din Statele Unite. Potrivit lui Mehdi Taj, jucătorii trebuie să se prezinte în capitala Turciei, Ankara, pentru a li se lua amprentele digitale în cadrul procedurii de obţinere a vizei. „Nu avem nimic de-a face cu America. Ne-am calificat la Cupa Mondială şi este responsabilitatea FIFA să o organizeze”, a declarat el, conform news.ro.

Iranul a organizat miercuri o ceremonie de rămas bun pentru echipa naţională de fotbal, teoretic înainte de plecarea acesteia la Cupa Mondială din 2026, co-organizată de Statele Unite, Mexic şi Canada. Echipa, care va avea baza la Tucson, în Arizona, va întâlni Noua Zeelandă, Belgia şi Egiptul în grupa G.