Un turc celebru atacă naționala României și este sigur: ”El este singurul pericol!” + Atac la adresa FIFA și UEFA

Meciul este programat în această seară, de la ora 19:00, iar, în cazul unei victorii, tricolorii vor înfrunta în finala play-off-ului Slovacia sau Kosovo.
Un cunoscut jurnalist turc este sigur de victoria Turciei
Osman Tanburaci, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Turcia, este convins că echipa antrenată de Vincenzo Montella va avea câștig de cauză în meciul cu România.
Într-o postare lungă făcută pe rețelele sociale, Tanburaci a explicat motivele pentru care Turcia va fi de neoprit în meciul cu România, însă a lansat și un atac virulent la adresa FIFA și UEFA.
Tanburaci crede că naționala României din prezent este departe de ce a însemnat Generația de Aur pentru fotbalul mondial, motiv pentru care, la meciul de baraj, jurnalistul crede că singurul adversar redutabil este Mircea Lucescu, cel care cunoaște în profunzime fotbalul turc.
”Turcia este o echipă puternică, vom învinge România. Titlul este o declarație clară privind rezultatul meciului din această seară… Turcia va câștiga meciul. Punct.
Am încredere în Montella. Echipa noastră este bună, dar… apărarea noastră pare dezorganizată. Mert Muldur, Ozan, Abdulkerim, Ferdi, toți parcă înșirați ca niște pești mici și subțiri… Este prima dată când joacă împreună. Mi-e teamă!… Ugurcan este excelent în poartă…
Cei șase din atac sunt impecabili… Hakan, Arda, Kenan, Bariș, vom marca ușor. Avem jucători talentați. Adversarul nostru este România. Unde mai este acea Românie de altădată, cu Hagi, Popescu, Ionescu… Belodedici, Lăcătuș, Petrescu… Singurul nostru adversar cu adevărat periculos este Mircea Lucescu, care ne cunoaște foarte bine. Să sperăm la ce e mai bun. Vom câștiga”, a scris jurnalistul.
Atac virulent la adresa FIFA și UEFA
Osman Tanburaci a lansat un atac virulent la adresa FIFA și UEFA și a acuzat cele două foruri care conduc lumea fotbalului că obligă jucătorii să dispute un număr foarte ridicat de meciuri doar pentru a obține milioane de euro.
”Fotbalul a luat-o razna! FIFA și UEFA au redus oamenii la statutul de idioți sau de creaturi bionice. Noi suntem idioții, suporterii, jurnaliștii și administratorii sportivi, iar creaturile bionice sunt fotbaliștii!
Nu au nici credință, nici religie! Îi pun pe acești tineri să joace fotbal în fiecare zi. Aleargă, aleargă, aleargă fără oprire! Este rușinos! Sunt doar niște tineri, nu au și ei o viață privată? Fotbalul este unul dintre cele mai solicitante sporturi, nu aveți niciun respect pentru viața umană, UEFA?! Banii v-au orbit. Fotbalul nu este doar fotbal. A trăi nu înseamnă doar să joci fotbal! Activitatea fizică, psihologia, alimentația, odihna, viața privată, dragostea, romantismul, relaxarea, eliberarea minții, învățarea, cititul, studiul. Acestea sunt nevoi de bază. FIFA și UEFA i-au pus pe fotbaliști pe pilot automat, de parcă ar fi niște mașini de făcut bani.
FIFA și UEFA au înghesuit munca a nouă luni într-un singur program. Mai ales între ianuarie și mai, este epuizant pentru fotbaliști. Meciuri ale echipelor naționale, Liga Campionilor, cupele UEFA, meciuri de campionat, meciuri din cupa națională. Sincer, chiar dacă fotbaliștii ar avea motoare atașate corpului, nu ar putea face față acestui ritm infernal.
Da, fotbaliștii câștigă bani buni, dar au și ei vieți. Au familii, soții, copii și o viață socială. Nu este o rușine să pui acești tineri sub un program atât de istovitor?! În fiecare zi câte un meci, deplasări internaționale. Iar în timpul săptămânii, două antrenamente pe zi! Ce sunt acești tineri, roboți care pot fi opriți dintr-un buton? Amintiți-vă, pentru a face față celebrității ai nevoie de abilități sociale puternice și de cunoștințe solide. Mai rămâne timp pentru aceste lucruri pentru acești jucători tineri?
Avem și mentalitatea ’lovește, distruge, câștigă acest meci’. Există ură, răzbunare, huliganism. Există o competiție nemiloasă. Ce pot face fotbaliștii noștri? Cei purtați pe umeri după un gol sunt răstigniți dacă joacă slab a doua zi! Este dificil să joci un meci atât de important în aceste condiții.
Un dezastru! În ajunul meciurilor, mai ales al celor ale echipei naționale, titlurile din ziare provoacă atât fanii, cât și jucătorii. Uitați-vă la toate ziarele, fețele fotbaliștilor din titluri par niște creaturi sălbatice gata să muște… Niciun zâmbet, niciun semn al victoriei! Gurile larg deschise, dinții ca niște fierăstraie, mâinile strânse în pumni! Uitați-vă la Fotomac de azi și veți înțelege ce vreau să spun”, a mai scris jurnalistul.