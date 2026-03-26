Un turc celebru atacă naționala României și este sigur: ”El este singurul pericol!” + Atac la adresa FIFA și UEFA

Meciul este programat în această seară, de la ora 19:00, iar, în cazul unei victorii, tricolorii vor înfrunta în finala play-off-ului Slovacia sau Kosovo.

Un cunoscut jurnalist turc este sigur de victoria Turciei

Osman Tanburaci, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Turcia, este convins că echipa antrenată de Vincenzo Montella va avea câștig de cauză în meciul cu România.

Într-o postare lungă făcută pe rețelele sociale, Tanburaci a explicat motivele pentru care Turcia va fi de neoprit în meciul cu România, însă a lansat și un atac virulent la adresa FIFA și UEFA.

Tanburaci crede că naționala României din prezent este departe de ce a însemnat Generația de Aur pentru fotbalul mondial, motiv pentru care, la meciul de baraj, jurnalistul crede că singurul adversar redutabil este Mircea Lucescu, cel care cunoaște în profunzime fotbalul turc.

”Turcia este o echipă puternică, vom învinge România. Titlul este o declarație clară privind rezultatul meciului din această seară… Turcia va câștiga meciul. Punct.

Am încredere în Montella. Echipa noastră este bună, dar… apărarea noastră pare dezorganizată. Mert Muldur, Ozan, Abdulkerim, Ferdi, toți parcă înșirați ca niște pești mici și subțiri… Este prima dată când joacă împreună. Mi-e teamă!… Ugurcan este excelent în poartă…

Cei șase din atac sunt impecabili… Hakan, Arda, Kenan, Bariș, vom marca ușor. Avem jucători talentați. Adversarul nostru este România. Unde mai este acea Românie de altădată, cu Hagi, Popescu, Ionescu… Belodedici, Lăcătuș, Petrescu… Singurul nostru adversar cu adevărat periculos este Mircea Lucescu, care ne cunoaște foarte bine. Să sperăm la ce e mai bun. Vom câștiga”, a scris jurnalistul.