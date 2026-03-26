Cu o zi înainte de baraj, FIFA a realizat un material în care a vorbit despre duelurile reprezentative care pot decide meciurile de baraj.

Yildiz vs. Man, duelul care poate decide barajul Turcia – România, conform FIFA

Când a venit vorba despre Turcia – România, forul mondial a remarcat că cel mai interesant duel de pe teren va fi între starul lui Juventus, Kenan Yildiz, și Dennis Man, jucătorul celor de la PSV Eindhoven.

În privința atacantului turc, FIFA a remarcat viteza, precizia la finalizare și calitățile de dribbleur ale lui Yildiz: ”Senzația Turciei, Yildiz, a continuat să se dezvolte într-un ritm amețitor. La doar 20 de ani, atacantul lui Juventus are viteză, abilitate în dribling și o finalizare precisă, ceea ce îl face un adversar împotriva căruia este extrem de dificil să te aperi”.

Când a venit vorba despre Dennis Man, forul mondial a remarcat creativitatea și forța de pătrundere ale extremei de la PSV.

”România are, de asemenea, factorul X în lot. Dennis Man a fost o piesă importantă în parcursul lui PSV Eindhoven către titlul din Eredivisie în acest sezon și a câștigat premiul de Jucătorul lunii februarie în campionat. El aduce creativitate și pătrundere din flancul drept”, se arată în materialul apărut pe site-ul FIFA.

Cum ar arăta echipa de start a României la barajul cu Turcia

Conform Fanatik, echipa de start a României va începe cu Ionuț Radu, în ciuda problemelor medicale avute de portarul român la ultimul meci disputat cu Celta Vigo, înfrângerea cu Deportivo Alaves, scor 3-4.