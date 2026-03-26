Semifinala barajului de calificare este programată în această seară, de la 19:00, iar echipa învingătoare va juca finala play-off-ului cu Slovacia sau Kosovo.

Mauro Icardi a dat-o în judecată pe Galatasaray

În ajunul barajului, un scandal uriaș a lovit fotbalul turc. Starul lui Galatasaray, argentinianul Mauro Icardi, a dat în judecată clubul Cim-Bom pentru neplata bonusurilor din contract.

Conform Fanatik.com.tr, este vorba despre banii pe care Icardi ar fi trebuit să îi încaseze din drepturile de imagine și pe care Galatasaray nu i-a virat în conturile argentinianului. În total, ar fi vorba despre 4 milioane de euro.

Icardi ar fi trimis o înștiințare formală la adresa clubului cu privire că acesta va fi acționat în judecată, o mutare surprinzătoare pentru turci. Totul a pornit după ce Erden Timur și Murat Ozkaya, cei care acopereau salariul lui Mauro Icardi au fost încarcerați.

Contractul lui Mauro Icardi cu Galatasaray va expira la finalul acestui sezon.

Cu 76 de goluri marcate pentru Galatasaray, Mauro Icardi este cel mai bun marcator străin din istoria clubului, după ce l-a depășit pe Gică Hagi (72 de goluri).