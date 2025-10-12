VIDEO Țara cu o populație cât Brăila care este neînvinsă în preliminariile CM 2026! Selecționer e un nume uriaș

Țara cu o populație c&acirc;t Brăila care este ne&icirc;nvinsă &icirc;n preliminariile CM 2026! Selecționer e un nume uriaș CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciuri de calificare la Mondial și în zona CONCACAF.

TAGS:
CuracaoDick AdvocaatLivano ComenenciaKenji GorreJamaica
Din articol

Panama, Curacao şi Trinidad-Tobago au obţinut victorii, vineri, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).

Panama a câştigat cu 1-0 în El Salvador, prin golul lui Jose Fajardo (55).

Curacao a trecut cu 2-0 de Jamaica, golurile echipei pregătite de Dick Advocaat (fost selecționer al Olandei, Belgiei, Rusiei sau Serbiei și antrenor la PSV Eindhoven, Rangers sau Feyenoord, printre multe altele) fiind marcate de Livano Comenencia (14) şi de Kenji Gorre (68).

Curacao, țară cu o populație de 155.000 de locuitori, cât a orașului Brăila, este lider neînvins în grupă și are șanse mari la calificarea directă la Mondial!

În alt meci, Trinidad-Tobago a dispus de Bermude cu 3-0, în deplasare.

Rezultatele și clasamentele din preliminariile CM 2026 din zona CONCACAF

Grupa A

El Salvador - Panama 0-1

Surinam - Guatemala 1-1

Clasament:

1. Surinam 5 punctee

2. Panama 5

3. El Salvador 3

4. Guatemala 2

Grupa B

Curacao - Jamaica 2-0

Bermude - Trinidad-Tobago 0-3

Clasament:

1. Curacao 7 puncte

2. Jamaica 6

3. Trinidad-Tobago 4

4. Bermude 0

Grupa C

Honduras - Costa Rica 0-0

Nicaragua - Haiti 0-3

Clasament:

1. Haiti 5 puncte

2. Honduras 5

3. Costa Rica 3

4. Nicaragua 1

Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială din 2026, scrie Agerpres, iar cele mai bune două formaţii de clasate pe locul al doilea vor participa la turneul intercontinental de baraj care va oferi ultimele două bilete.

Foto: Federashon Futbòl Kòrsou

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
ULTIMELE STIRI
Ilie Dumitrescu a găsit rețeta calificării! Scenariul care ne duce la baraj de pe locul 2: Avem mari șanse
Ilie Dumitrescu a găsit rețeta calificării! Scenariul care ne duce la baraj de pe locul 2: "Avem mari șanse"
Fotbalistul din Superligă martor la &rdquo;poker&rdquo;-ul lui Aubameyang din preliminariile CM 2026!
Fotbalistul din Superligă martor la ”poker”-ul lui Aubameyang din preliminariile CM 2026!
Ioan Ovidiu Sabău a explicat totul! De ce a vrut, de fapt, să demisioneze de la U Cluj
Ioan Ovidiu Sabău a explicat totul! De ce a vrut, de fapt, să demisioneze de la U Cluj
Istvan Kovacs, de neclintit &icirc;n infernul de la Belgrad! Arbitrul rom&acirc;n, prestație ireproșabilă &icirc;n cel mai &icirc;ncins meci
Istvan Kovacs, de neclintit în "infernul" de la Belgrad! Arbitrul român, prestație ireproșabilă în cel mai încins meci
I-ar putea pune probleme Austriei! Jucătorii Rom&acirc;niei pe care i-a evidențiat Ralf Rangnick
I-ar putea pune probleme Austriei! Jucătorii României pe care i-a evidențiat Ralf Rangnick
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mircea Lucescu o &icirc;nțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: &rdquo;C&acirc;nd jucam eu...&rdquo;

Mircea Lucescu o înțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: ”Când jucam eu...”

O țară aflată &icirc;n anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă &icirc;n exil, iar capitala e controlată de bande criminale

O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale

Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu

Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu

Portugalia - Irlanda 1-0! Penalty ratat de Cristiano Ronaldo | Turcia s-a distrat cu Bulgaria! Rezultatele serii din preliminariile pentru CM

Portugalia - Irlanda 1-0! Penalty ratat de Cristiano Ronaldo | Turcia s-a distrat cu Bulgaria! Rezultatele serii din preliminariile pentru CM

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al Rom&acirc;niei: &bdquo;&Icirc;n special el&rdquo;

Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al României: „În special el”



Recomandarile redactiei
Ilie Dumitrescu a găsit rețeta calificării! Scenariul care ne duce la baraj de pe locul 2: Avem mari șanse
Ilie Dumitrescu a găsit rețeta calificării! Scenariul care ne duce la baraj de pe locul 2: "Avem mari șanse"
Fotbalistul din Superligă martor la &rdquo;poker&rdquo;-ul lui Aubameyang din preliminariile CM 2026!
Fotbalistul din Superligă martor la ”poker”-ul lui Aubameyang din preliminariile CM 2026!
Istvan Kovacs, de neclintit &icirc;n infernul de la Belgrad! Arbitrul rom&acirc;n, prestație ireproșabilă &icirc;n cel mai &icirc;ncins meci
Istvan Kovacs, de neclintit în "infernul" de la Belgrad! Arbitrul român, prestație ireproșabilă în cel mai încins meci
Rom&acirc;nia - Austria, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
România - Austria, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
O țară aflată &icirc;n anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă &icirc;n exil, iar capitala e controlată de bande criminale
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
Alte subiecte de interes
Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize!
Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize!
Meciuri interzise cardiacilor &icirc;n calificările pentru CM 2026! Scoruri de neprezentare, 1-5 și 5-0!
Meciuri interzise cardiacilor în calificările pentru CM 2026! Scoruri de neprezentare, 1-5 și 5-0!
Selecționerul cu șapte naționale &icirc;n CV a semnat &icirc;n mijlocul Mondialului cu o echipă de club
Selecționerul cu șapte naționale în CV a semnat în mijlocul Mondialului cu o echipă de club
Dick Advoocat a vorbit despre Steaua dupa ultimul meci pe banca nationalei: Este un stadion obisnuit cu meciuri mari! Ce a spus dupa victoria cu 3-0 in fata Romaniei
Dick Advoocat a vorbit despre Steaua dupa ultimul meci pe banca nationalei: "Este un stadion obisnuit cu meciuri mari!" Ce a spus dupa victoria cu 3-0 in fata Romaniei
CITESTE SI
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat &icirc;n lei. &rdquo;Credem că este timpul&rdquo;

stirileprotv Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat

stirileprotv Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!