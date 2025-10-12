Panama, Curacao şi Trinidad-Tobago au obţinut victorii, vineri, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).
Panama a câştigat cu 1-0 în El Salvador, prin golul lui Jose Fajardo (55).
Curacao a trecut cu 2-0 de Jamaica, golurile echipei pregătite de Dick Advocaat (fost selecționer al Olandei, Belgiei, Rusiei sau Serbiei și antrenor la PSV Eindhoven, Rangers sau Feyenoord, printre multe altele) fiind marcate de Livano Comenencia (14) şi de Kenji Gorre (68).
Curacao, țară cu o populație de 155.000 de locuitori, cât a orașului Brăila, este lider neînvins în grupă și are șanse mari la calificarea directă la Mondial!
În alt meci, Trinidad-Tobago a dispus de Bermude cu 3-0, în deplasare.
Rezultatele și clasamentele din preliminariile CM 2026 din zona CONCACAF
Grupa A
El Salvador - Panama 0-1
Surinam - Guatemala 1-1
Clasament:
1. Surinam 5 punctee
2. Panama 5
3. El Salvador 3
4. Guatemala 2
Grupa B
Curacao - Jamaica 2-0
Bermude - Trinidad-Tobago 0-3
Clasament:
1. Curacao 7 puncte
2. Jamaica 6
3. Trinidad-Tobago 4
4. Bermude 0
Grupa C
Honduras - Costa Rica 0-0
Nicaragua - Haiti 0-3
Clasament:
1. Haiti 5 puncte
2. Honduras 5
3. Costa Rica 3
4. Nicaragua 1
Câştigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială din 2026, scrie Agerpres, iar cele mai bune două formaţii de clasate pe locul al doilea vor participa la turneul intercontinental de baraj care va oferi ultimele două bilete.
