Panama, Curacao şi Trinidad-Tobago au obţinut victorii, vineri, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).

Panama a câştigat cu 1-0 în El Salvador, prin golul lui Jose Fajardo (55).

Curacao a trecut cu 2-0 de Jamaica, golurile echipei pregătite de Dick Advocaat (fost selecționer al Olandei, Belgiei, Rusiei sau Serbiei și antrenor la PSV Eindhoven, Rangers sau Feyenoord, printre multe altele) fiind marcate de Livano Comenencia (14) şi de Kenji Gorre (68).

