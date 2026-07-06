Șeful Federației Ruse a transmis că țara sa va găzdui finala Ligii Campionilor după ridicarea sancțiunilor, însă statele europene pregătesc o opoziție masivă.

În timp ce atenția publicului internațional este îndreptată spre Campionatul Mondial din 2026, Aleksandr Diukov, președintele Uniunii de Fotbal a Rusiei (RFS), a atras atenția printr-un plan de proporții. Oficialul a transmis că „Rusia va primi dreptul de a organiza finala Ligii Campionilor și Supercupa Europei imediat după ridicarea sancțiunilor”. De asemenea, acesta a spus că arenele din Sankt Petersburg și Kazan „sunt deja incluse în programele preliminare ale UEFA”.

Opoziția puternică a Europei

Deși infrastructura sportivă a rușilor a rămas la standarde înalte, Europa va încerca să prevină acest lucru printr-o rezistență masivă pe mai multe fronturi, susține oficialul rus. Potrivit Sport.ru, la nivel politic, o eventuală reintegrare a Rusiei se va lovi de o rezistență puternică formată din țările scandinave, Marea Britanie și alte federații vest-europene, care vor vota împotriva oricărei inițiative de acest fel în cadrul Comitetului Executiv al UEFA. „Europa va încerca să prevină acest lucru”, a notat sursa citată.

Pe lângă opoziția directă a federațiilor, forul european ar putea fi supus unei presiuni uriașe din partea sponsorilor principali, care vor dori să evite riscurile comerciale și de imagine. Totodată, rușii anticipează un boicot din partea grupurilor de suporteri ale marilor cluburi europene, situație care ar putea lăsa o mare parte din locurile arenelor neocupate.