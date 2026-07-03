NEWS ALERT Julian Nagelsmann n-a mai rezistat! OUT de la naționala Germaniei

Julian Nagelsmann n-a mai rezistat! OUT de la naționala Germaniei CM 2026
SPORT.RO
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Julian Nagelsmann (38 de ani) a decis să demisioneze de la naționala Germaniei, după eliminarea de la Cupa Mondială încă din faza 16-imilor.

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Germania a părăsit Cupa Mondială după 1-1, 3-4 d.l.d. în duelul cu Paraguay, din 16-imile competiției. La câteva zile distanță, Julian Nagelsmann a decis să demisioneze, anunță Bild și Sky, vineri dimineață.

Julian Nagelsmann a demisionat de la naționala Germaniei

Sky scrie că Nagelsmann și oficialii Federației Germane de Fotbal au avut o întâlnire de aproximativ trei ore și jumătate în cursul zilei de joi. Selecționerul Germaniei a fost sfătuit de șefii săi să își înainteze demisia, iar antrenorul a acceptat.

Imediat după meciul cu Paraguay, Nagelsmann spunea că nu se gândește la o plecare de la naționala Germaniei. Contractul său se întindea până în 2028, după Campionatul European.

Presa germană scrie că Germania nu a ales încă un nou selecționer, însă favorit ar fi Jurgen Klopp, fostul mare antrenor al lui Liverpool, acum șef la Red Bull.

Nagelsmann a preluat naționala Germaniei în septembrie 2023. La EURO 2024 a părăsit competiția în faza sferturilor de finală, după 1-2 contra Spaniei.

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