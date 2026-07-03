Germania a părăsit Cupa Mondială după 1-1, 3-4 d.l.d. în duelul cu Paraguay, din 16-imile competiției. La câteva zile distanță, Julian Nagelsmann a decis să demisioneze, anunță Bild și Sky, vineri dimineață.

Julian Nagelsmann a demisionat de la naționala Germaniei

Sky scrie că Nagelsmann și oficialii Federației Germane de Fotbal au avut o întâlnire de aproximativ trei ore și jumătate în cursul zilei de joi. Selecționerul Germaniei a fost sfătuit de șefii săi să își înainteze demisia, iar antrenorul a acceptat.

Imediat după meciul cu Paraguay, Nagelsmann spunea că nu se gândește la o plecare de la naționala Germaniei. Contractul său se întindea până în 2028, după Campionatul European.