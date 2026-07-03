Recent, s-a scris că Marian Aioani ar prezenta interes pentru un club din Israel, Maccabi Netanya. Doar că agentul portarului a negat că jucătorul și-ar negocia plecarea din Grant.

”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani

Despre presupusa ofertă pe care a primit-o Marian Aioani a vorbit și noul director sportiv din Giulești, Marius Bilașco, prezent în cantonamentul rapidiștilor din Austria, la Bad Leonfelden.

El a evidențiat că Aioani va rămâne în continuare titular la formația dirijată de Daniel Pancu și că Rapid are toată încrederea în portarul care are deja două apariții la prima reprezentativă a României.

”Aioani rămâne titular la Rapid. Nu e vorba de nicio ofertă. Aioani este titularul nostru și va fi în continuare. Noi avem mare încredere în el. Este portar de echipă națională, este sub contract cu Rapid, noi avem toată încrederea și toată susținerea pentru el”, a spus Marius Bilașco.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Marian Aioani, potrivit Transfermarkt

”Vă ține Pancu în priză?” Marian Aioani, în cantonamentul din Austria: ”Cel mai important lucru pentru el”

”Nu e chiar așa cald ca în România, ieri când am plecat a fost îngrozitor de cald. Momentan este ok, sperăm să ne ajute vremea. Avem antrenamente, avem meciuri. Sperăm să ne ajute

(n.r. Cum se anunță cantonamentul. Sunteți cu gândul la ce urmează în noul sezon?) Bineînțeles. Primul meci îl avem cu Sepsi acasă, trebuie să începem cu dreptul. Tot ce o să pregătim aici o să o facem pentru campionat. Trebuie să începem cu dreptul.

(n.r. Aveți adversari de calibru, Dinamo Kiev, Rapid Viena. E important să aveți teste grele?) Ne arată unde suntem ca valoare și ca pregătire fizică, pentru că suntem într-o perioadă în care trebuie să acumulăm. A venit domnul Pancu acum cu alte cerințe, să ne adaptăm la ce spune el.

(n.r. Vă ține Pancu în priză?) Da, pentru el cel mai important lucru e să avem intensitate la antrenament. Este cu gura pe noi și este acolo să ne motiveze și mai mult decât suntem”, a spus Marian Aioani.