Alexandru Mățan a fost legitimat în sezonul 2025/26 la Panetolikos, club care a scăpat de retrogradarea în eșalonul secund al Greciei, după ce a terminat pe antepenultima poziție din play-out-ul primei ligi, cu 36 de puncte.

Alexandru Mățan a rămas fără echipă! Mesajul fotbalistului

Pe rețelele social media, Alexandru Mățan a avut și un mesaj în care și-a arătat recunoștința față de clubul elen. Fotbalistul a evidențiat că i-a plăcut enorm în Grecia, în ciuda scurtei experiențe.

”Mulțumesc, Panetolikos, pentru tot. Chiar dacă perioada mea aici a fost de doar un sezon, a fost o experiență scurtă, dar cu adevărat frumoasă pentru mine și familia mea. A fost o onoare să port acest blazon și să fac parte din acest club.

Oamenilor din Agrinio, vă mulțumesc pentru dragostea necondiționată pe care mi-ați arătat-o încă din prima zi. Susținerea, pasiunea și căldura voastră au făcut ca fiecare moment să fie special.

Vă mulțumesc și vă doresc mult succes pe viitor”, a scris Mățan pe rețelele sociale.