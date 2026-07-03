OFICIAL Alexandru Mățan a rămas fără echipă! Mesajul fotbalistului

Alexandru Mățan a rămas fără echipă! Mesajul fotbalistului Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

1,8 milioane de euro este cota fotbalistului.

TAGS:
Alexandru matanPanetolikosGrecia
Din articol

Alexandru Mățan a fost legitimat în sezonul 2025/26 la Panetolikos, club care a scăpat de retrogradarea în eșalonul secund al Greciei, după ce a terminat pe antepenultima poziție din play-out-ul primei ligi, cu 36 de puncte.

Alexandru Mățan a rămas fără echipă! Mesajul fotbalistului

Pe rețelele social media, Alexandru Mățan a avut și un mesaj în care și-a arătat recunoștința față de clubul elen. Fotbalistul a evidențiat că i-a plăcut enorm în Grecia, în ciuda scurtei experiențe.

”Mulțumesc, Panetolikos, pentru tot. Chiar dacă perioada mea aici a fost de doar un sezon, a fost o experiență scurtă, dar cu adevărat frumoasă pentru mine și familia mea. A fost o onoare să port acest blazon și să fac parte din acest club.

Oamenilor din Agrinio, vă mulțumesc pentru dragostea necondiționată pe care mi-ați arătat-o încă din prima zi. Susținerea, pasiunea și căldura voastră au făcut ca fiecare moment să fie special.

Vă mulțumesc și vă doresc mult succes pe viitor”, a scris Mățan pe rețelele sociale.

Gălățeanul a bifat 40 de apariții în toate competițiile la Panetolikos, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a bifat și trei pase decisive, în aproape 3000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Mățan în viitor și unde va fi următoarea sa aventură.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
ULTIMELE STIRI
Dănciulescu: “Situația lui Pușcaș, gestionată prost”
Dănciulescu: “Situația lui Pușcaș, gestionată prost”
Federalii germani au început negocierile cu Jurgen Klopp: ”Și-a exprimat disponibilitatea!”. Mesajul lui Nagelsmann
Federalii germani au început negocierile cu Jurgen Klopp: ”Și-a exprimat disponibilitatea!”. Mesajul lui Nagelsmann
I-a răspuns lui Lamine Yamal! Ce a spus fotbalistul Barcelonei: „Nu înseamnă mare lucru”
I-a răspuns lui Lamine Yamal! Ce a spus fotbalistul Barcelonei: „Nu înseamnă mare lucru”
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
În sfârșit, Osaka jubilează la Wimbledon! Care e motivul
În sfârșit, Osaka jubilează la Wimbledon! Care e motivul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

I-a spus ”NU” lui FCSB, iar transferul a picat: ”Nu a fost mulțumit!”

I-a spus ”NU” lui FCSB, iar transferul a picat: ”Nu a fost mulțumit!”

"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene

"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene



Recomandarile redactiei
Federalii germani au început negocierile cu Jurgen Klopp: ”Și-a exprimat disponibilitatea!”. Mesajul lui Nagelsmann
Federalii germani au început negocierile cu Jurgen Klopp: ”Și-a exprimat disponibilitatea!”. Mesajul lui Nagelsmann
Dănciulescu: “Situația lui Pușcaș, gestionată prost”
Dănciulescu: “Situația lui Pușcaș, gestionată prost”
Anunț important pentru fanii FCSB! Shon Weissman a semnat
Anunț important pentru fanii FCSB! Shon Weissman a semnat
De nicăieri! Așteptat de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș este pe lista scurtă a unui club din La Liga
De nicăieri! Așteptat de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș este pe lista scurtă a unui club din La Liga
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
Alte subiecte de interes
Jumătate din Top 30 fotbaliști români NU au fost convocați de selecționerul Edward Iordănescu pentru EURO 2024!
Jumătate din Top 30 fotbaliști români NU au fost convocați de selecționerul Edward Iordănescu pentru EURO 2024!
Campionul Mățan le-a spus americanilor prin ce a trecut: "Am fost în depresie. Acum nu am cuvinte, e incredibil"
Campionul Mățan le-a spus americanilor prin ce a trecut: "Am fost în depresie. Acum nu am cuvinte, e incredibil"
Decizie finală în legătură cu transferul lui Dennis Politic de la FCSB
Decizie finală în legătură cu transferul lui Dennis Politic de la FCSB
Decizia grecilor după ce Gigi Becali și-a dat acordul pentru plecarea lui Dennis Politic de la FCSB
Decizia grecilor după ce Gigi Becali și-a dat acordul pentru plecarea lui Dennis Politic de la FCSB
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!