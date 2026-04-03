GALERIE FOTO Stadionul care vă găzdui finala Cupei Mondiale are 82.500 de locuri și a costat 1,6 miliarde de dolari

Stadionul care vă găzdui finala Cupei Mondiale are 82.500 de locuri și a costat 1,6 miliarde de dolari
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Știm toate echipele calificate la Campionatul Mondial din 2026, care va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada.

TAGS:
metlife stadiumstadion finala cupei mondialeCupa Mondiala 2026CM 2026
Din articol

Turcia, Cehia, Suedia și Bosnia sunt ultimele echipe din Europa care au prins bilete pentru turneul final din această vară. Mondialul se anunță a fi unul pe cinste și se va disputa pe stadioane de-a dreptul spectaculoase.

MetLife Stadium, arena care va găzdui finala Cupei Mondiale

Finala care va avea loc pe 19 iulie se va juca pe o arenă spectaculoasă. MetLife Stadium are 82.500 de locuri și este în East Rutherford, New Jersey, la 8 kilometri distanță de New York.

Stadionul a fost deschis în urmă cu 16 ani, în aprilie 2010, și a costat 1,6 miliarde de dolari la vremea respectivă. Până acum a găzduit deja câteva evenimente importante și în fotbal, inclusiv meciuri de Copa America sau Campionatul Mondial al Cluburilor, printre care și finala dintre Chelsea și PSG (3-0) de anul trecut.

Arena a fost și gazda unor concerte care au adus sume importante la bugetul administrației locale, de sute de milioane de dolari. Lady Gaga, The Weeknd, Coldplay, Beyoce, Shakira, Metallica, AC/DC sau Ed Sheeran sunt doar câteva nume care au cântat în fața a aproape 90.000 de oameni pe stadionul care va găzdui finala Cupei Mondiale.

Recordul de asistență la un concert este deținut de Ed Sheeran, care a strâns 89.106 pe MetLife Stadium.

  • Imago1064171368
×
MetLife Stadium va găzdui finala Cupei Mondiale 2026 / Foto: Getty Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:

  • Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
  • Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia
  • Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
  • Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
  • Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak
  • Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo
  • Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana
Publicitate
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT de la Chelsea! Fotbalistul a spus că vrea la Real Madrid și nu a fost iertat
ULTIMELE STIRI
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



Recomandarile redactiei
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Alte subiecte de interes
Gică Popescu nu se ascunde după ce România și-a aflat adversarii din preliminariile pentru Mondial: "Mi-ar fi fost jenă"
Gigi Becali e convins! Ce va face România în grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!