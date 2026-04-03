Turcia, Cehia, Suedia și Bosnia sunt ultimele echipe din Europa care au prins bilete pentru turneul final din această vară. Mondialul se anunță a fi unul pe cinste și se va disputa pe stadioane de-a dreptul spectaculoase.

MetLife Stadium, arena care va găzdui finala Cupei Mondiale

Finala care va avea loc pe 19 iulie se va juca pe o arenă spectaculoasă. MetLife Stadium are 82.500 de locuri și este în East Rutherford, New Jersey, la 8 kilometri distanță de New York.

Stadionul a fost deschis în urmă cu 16 ani, în aprilie 2010, și a costat 1,6 miliarde de dolari la vremea respectivă. Până acum a găzduit deja câteva evenimente importante și în fotbal, inclusiv meciuri de Copa America sau Campionatul Mondial al Cluburilor, printre care și finala dintre Chelsea și PSG (3-0) de anul trecut.

Arena a fost și gazda unor concerte care au adus sume importante la bugetul administrației locale, de sute de milioane de dolari. Lady Gaga, The Weeknd, Coldplay, Beyoce, Shakira, Metallica, AC/DC sau Ed Sheeran sunt doar câteva nume care au cântat în fața a aproape 90.000 de oameni pe stadionul care va găzdui finala Cupei Mondiale.

Recordul de asistență la un concert este deținut de Ed Sheeran, care a strâns 89.106 pe MetLife Stadium.