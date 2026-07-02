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Publicația catalană Mundo Deportivo și-a exprimat indignarea, după ce lui Marc Cucurella i-a fost anulat un gol în minutul 30 al meciului Spania - Austria, contând pentru șaisprezecimile Cupei Mondiale.

Mundo Deportivo, revoltată de arbitrajul din Spania - Austria

Mundo Deportivo și-ar fi dorit măcar ca arbitrii din camera VAR să îi solicite centralului să revadă faza, pe care o consideră controversată.

„Arbitrul a semnalat un fault comis de Cubarsí asupra portarului austriac în momentul în care acesta ieșea la un corner.

Controversele au afectat Spania în meciul din șaisprezecimile Cupei Mondiale împotriva Austriei. În minutul 30, arbitrul a anulat un gol al lui Marc Cucurella din cauza unui fault al lui Cubarsí asupra portarului Schlager, în timpul unei lovituri de colț, la o jumătate de oră de la începutul partidei.

Mundo Deportivo: „Camera VAR nici măcar nu a recomandat o revizuire”

Noul jucător al echipei Real Madrid a profitat de o minge pierdută în suprafață de pedeapsă a austriecilor după o degajare slabă, dar arbitrul suedez Glenn Nyberg a anulat golul de 1-0 din cauza unui presupus fault al lui Pau Cubarsi asupra lui Schlager (30').

Reluarea arată un contact ușor între fundașul Barcelonei și portarul austriac în careul mic, în timp ce Schlager încerca să prindă o minge înaltă. Arbitrul a acordat imediat fault, dar camera VAR nici măcar nu a recomandat o revizuire, în ciuda unor îndoieli rezonabile”, a scris Mundo Deportivo, într-un material intitulat „Gol controversat anulat pentru Cucurella”.

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