OFICIAL Preferatul lui MM Stoica a semnat în Spania: „Bun venit!”

Preferatul lui MM Stoica a semnat în Spania: „Bun venit!” Stranieri
SPORT.RO
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Fostul mare talent de la FCSB și-a găsit echipă.

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Răzvan Ochiroșii, unul dintre cei mai promițători fotbaliști lansați de FCSB în anii 2000, și-a găsit rapid o nouă echipă după despărțirea de UD Santa Marta.

Fostul fundaș al roș-albaștrilor va continua în fotbalul spaniol, unde evoluează de mai bine de un deceniu, și a semnat cu Palencia Cristo, formație care activează în Tercera Federacion, al cincilea eșalon al fotbalului iberic.

Răzvan Ochiroșii continuă în liga a cincea din Spania

Despărțirea de UD Santa Marta a fost anunțată pe 18 iunie, după un singur sezon petrecut la clubul spaniol. La doar câteva zile distanță, fotbalistul român în vârstă de 37 de ani a fost prezentat oficial de Palencia Cristo.

Spaniolii au anunțat transferul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„37 de ani, fundaș, stângaci... știe ce înseamnă să joace acolo unde foarte puțini ajung. Transferăm experiență. A jucat în Liga Campionilor, a trăit promovări... iar acum începe o nouă provocare, cu aceeași ambiție. Bine ai venit, Răzvan!”, au transmis cei de la Palencia Cristo.

Noua formație a românului a fost foarte aproape de promovarea în al patrulea eșalon al fotbalului spaniol.

Palencia Cristo a încheiat sezonul 2025/2026 pe podiumul Grupei #8 din Tercera Federacion și a disputat barajul pentru accederea în Segunda RFEF.

În primul tur al play-off-ului a întâlnit rivala locală Palencia CF. A pierdut prima manșă cu 0-2, a câștigat returul cu 1-0, însă a fost eliminată cu scorul general de 1-2 și va evolua și în sezonul viitor în liga a cincea.

MM Stoica îl compara pe Răzvan Ochiroșii cu Cristiano Ronaldo

Răzvan Ochiroșii a fost considerat unul dintre cei mai mari tineri de perspectivă ai FCSB-ului, iar Mihai Stoica îl compara, la începutul carierei, cu Cristiano Ronaldo.

Fotbalistul a intrat în istoria clubului în vara anului 2006, când a devenit cel mai tânăr marcator al FCSB în cupele europene.

Atunci a transformat un penalty în victoria cu 3-0 împotriva slovenilor de la ND Gorica, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Deși debutul său a fost promițător, Ochiroșii nu a reușit să confirme așteptările. A fost împrumutat la Gloria Buzău, iar ulterior transferat la Oțelul Galați pentru 200.000 de euro.

Din 2012 și-a continuat cariera în Spania, unde a evoluat pentru mai multe formații din ligile inferioare, printre care CF Fuenlabrada, CD Guijuelo, AD Alcorcon, Marbella, Unionistas de Salamanca și UD Santa Marta.

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