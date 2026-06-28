Răzvan Ochiroșii, unul dintre cei mai promițători fotbaliști lansați de FCSB în anii 2000, și-a găsit rapid o nouă echipă după despărțirea de UD Santa Marta.

Fostul fundaș al roș-albaștrilor va continua în fotbalul spaniol, unde evoluează de mai bine de un deceniu, și a semnat cu Palencia Cristo, formație care activează în Tercera Federacion, al cincilea eșalon al fotbalului iberic.

Răzvan Ochiroșii continuă în liga a cincea din Spania

Despărțirea de UD Santa Marta a fost anunțată pe 18 iunie, după un singur sezon petrecut la clubul spaniol. La doar câteva zile distanță, fotbalistul român în vârstă de 37 de ani a fost prezentat oficial de Palencia Cristo.

Spaniolii au anunțat transferul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„37 de ani, fundaș, stângaci... știe ce înseamnă să joace acolo unde foarte puțini ajung. Transferăm experiență. A jucat în Liga Campionilor, a trăit promovări... iar acum începe o nouă provocare, cu aceeași ambiție. Bine ai venit, Răzvan!”, au transmis cei de la Palencia Cristo.