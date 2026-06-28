Răzvan Ochiroșii, unul dintre cei mai promițători fotbaliști lansați de FCSB în anii 2000, și-a găsit rapid o nouă echipă după despărțirea de UD Santa Marta.
Fostul fundaș al roș-albaștrilor va continua în fotbalul spaniol, unde evoluează de mai bine de un deceniu, și a semnat cu Palencia Cristo, formație care activează în Tercera Federacion, al cincilea eșalon al fotbalului iberic.
Răzvan Ochiroșii continuă în liga a cincea din Spania
Despărțirea de UD Santa Marta a fost anunțată pe 18 iunie, după un singur sezon petrecut la clubul spaniol. La doar câteva zile distanță, fotbalistul român în vârstă de 37 de ani a fost prezentat oficial de Palencia Cristo.
Spaniolii au anunțat transferul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
„37 de ani, fundaș, stângaci... știe ce înseamnă să joace acolo unde foarte puțini ajung. Transferăm experiență. A jucat în Liga Campionilor, a trăit promovări... iar acum începe o nouă provocare, cu aceeași ambiție. Bine ai venit, Răzvan!”, au transmis cei de la Palencia Cristo.
Noua formație a românului a fost foarte aproape de promovarea în al patrulea eșalon al fotbalului spaniol.
Palencia Cristo a încheiat sezonul 2025/2026 pe podiumul Grupei #8 din Tercera Federacion și a disputat barajul pentru accederea în Segunda RFEF.
În primul tur al play-off-ului a întâlnit rivala locală Palencia CF. A pierdut prima manșă cu 0-2, a câștigat returul cu 1-0, însă a fost eliminată cu scorul general de 1-2 și va evolua și în sezonul viitor în liga a cincea.
MM Stoica îl compara pe Răzvan Ochiroșii cu Cristiano Ronaldo
Răzvan Ochiroșii a fost considerat unul dintre cei mai mari tineri de perspectivă ai FCSB-ului, iar Mihai Stoica îl compara, la începutul carierei, cu Cristiano Ronaldo.
Fotbalistul a intrat în istoria clubului în vara anului 2006, când a devenit cel mai tânăr marcator al FCSB în cupele europene.
Atunci a transformat un penalty în victoria cu 3-0 împotriva slovenilor de la ND Gorica, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.
Deși debutul său a fost promițător, Ochiroșii nu a reușit să confirme așteptările. A fost împrumutat la Gloria Buzău, iar ulterior transferat la Oțelul Galați pentru 200.000 de euro.
Din 2012 și-a continuat cariera în Spania, unde a evoluat pentru mai multe formații din ligile inferioare, printre care CF Fuenlabrada, CD Guijuelo, AD Alcorcon, Marbella, Unionistas de Salamanca și UD Santa Marta.