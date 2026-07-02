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Spania intră și ea în linie dreaptă, iar ceea ce au pățit nemții și olandezii în șaisprezecimi nu poate fi decât un puternic semnal de alarmă și suntem ferm convinși că ibericii își vor lua toate măsurile în meciul de diseară contra Austriei.

Parcursul celor două naționale

Spania a terminat prima în Grupa H cu 7 puncte, grupă din care au mai făcut parte Capul Verde, Uruguay și Arabia Saudită.

Austriecii au terminat pe poziția secundă a grupei J, cu 4 puncte, grupă din care au mai făcut parte Argentina, Iordania și Algeria.

Echipe probabile:

Spania: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Buena, Yamal, Olmo, Nico Williams.

Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Buena, Yamal, Olmo, Nico Williams. Austria: Schlager - Posch, Alaba, Lienhart, Mwene, Seiwald, Schlager, Laimer, Sabitzer, Schmid, Arnautovic.

Spania pornește cu prima șansă

“Furia Roja”, campioana europeană en-titre, este pe locul 2 în clasamentul FIFA, în timp ce Austria este pe 24.

Spania o conduce cu 3-1 în meciurile directe pe Austria.

Luis de la Fuente îl întâlnește pentru prima dată pe Ralf Rangnick într-un meci oficial.

Casele de pariuri îi acordă Spaniei prima șansă la victorie în timp regulamentar și o cotă de 1.37

Austria are cota 9.00 pentru un eventual succes în timp regulamentar.

Spania - se califică în prelungiri, cota 12.00.

Austria - se califică în prelungiri, cota 40.00.

Meciul se va juca la Inglewood, SUA, pe Sofi Stadium.

Glenn Nyberg din Suedia va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 3,29 cartonașe galbene pe meci și 0.11 roșii.

Sugestia Sport.ro: Spania marchează minim 2 goluri.

De Dan Chilom