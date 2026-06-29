Spania - România LIVE

Competiția are loc în China, România debutează azi în Main Round, împotriva Spaniei, într-un meci transmis în direct de VOYO.

Handbalul românesc are viitor și trebuie să stea la cel mai înalt nivel și în 'sfera' reprezentativelor de juniori și tineret.

România a încheiat pe locul 2 în Grupa C, cu 4 puncte, în urma rezultatelor: 40-15 cu Canada, 30-28 cu Brazilia şi 31-37 cu Germania. Împreună cu liderul Germania, reprezentativa tricoloră s-a calificat în grupele principale, în care va întâlni Spania și reprezentativa Coreei de Sud.