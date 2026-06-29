LIVE VIDEO Spania - România, la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin (LIVE pe VOYO, de la 13:30)

Spania - România, la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin (LIVE pe VOYO, de la 13:30) Handbal
Alexandru Hațieganu
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Spania - România, de la 13:30, la Campionatul Mondial U20 de handbal feminin.

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Din articol

Spania - România LIVE

Competiția are loc în China, România debutează azi în Main Round, împotriva Spaniei, într-un meci transmis în direct de VOYO.

Handbalul românesc are viitor și trebuie să stea la cel mai înalt nivel și în 'sfera' reprezentativelor de juniori și tineret.

România a încheiat pe locul 2 în Grupa C, cu 4 puncte, în urma rezultatelor: 40-15 cu Canada, 30-28 cu Brazilia şi 31-37 cu Germania. Împreună cu liderul Germania, reprezentativa tricoloră s-a calificat în grupele principale, în care va întâlni Spania și reprezentativa Coreei de Sud. 

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La start s-au aflat 32 de echipe împărţite în opt grupe. Primele două clasate în fiecare s-au calificat în grupele principale, cu meciuri programate în 29 şi 30 iunie, pentru calificarea în sferturile din 2 iulie.

Urmează semifinalele (3 iulie) şi finalele pentru medalii (5 iulie).

România are două titluri mondiale în palmares, obţinute în 1995 şi 1999. La ediţia CM din 2024, echipa României s-a clasat pe locul 11.

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