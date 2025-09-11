Verdict dur pentru România! Potrivit experților, tricolorii nu au șanse să ajungă la Mondial

Tricolorii au remizat în ultimul joc din preliminarii cu Cipru, scor 2-2, după ce au condus cu scorul de 2-0, astfel că ocupă locul trei în grupa H, cu doar șapte puncte, la cinci lungimi în urma primelor două clasate, Bosnia și Austria.

Italia, cea mai probabilă adversară a tricolorilor în semifinala barajului pentru Mondial

Totuși, echipa națională nu și-a irosit toate șansele de a ajunge la turneul final. Mai are varianta barajului de calificare din luna martie, acolo unde trebuie să câștige două meciuri pentru a obține un bilet la Cupa Mondială.

În urma partidelor disputate în preliminariile pentru Cupa Mondială în luna septembrie, statisticienii de la Football Meets Data au ajuns la concluzia că naționala României este echipa cu cele mai mari șanse să ajungă la baraj: 99,9%.

De asemenea, având în vedere situația din acest moment din grupe, cele mai probabile adversare pentru tricolori în semifinala barajului sunt Italia (16% șanse), urmată de Turcia (14% șanse) și Ucraina (9% șanse).

