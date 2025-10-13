În urmă cu doar câteva zile, Fooball Meets Data a prezentat un scenariu nebun prin care San Marino, ultima clasată din grupa României, ar putea ajunge la barajul de calificare la Mondial.

Ce au scris austriecii despre scenariul prin care San Marino poate ajunge la Mondial

San Marino este câștigătoarea unei grupe din Liga D din Nations League, ceea ce, la fel ca în cazul tricolorilor, face ca micuța națională să aibă șansa să joace barajul indiferent de rezultatele din preliminarii.

Ca acest lucru să se întâmple e necesar ca mai multe condiții să fie îndeplinite. În primul rând, România și Bosnia trebuie să fie la egalitate de puncte. Acest lucru este chiar mai probabil să se întâmple după victoria obținută de tricolori în fața Austriei. Mai trebuie doar ca România să câștige meciul cu Bosnia.

Dacă acest lucru se va întâmpla, iar tricolorii vor învinge Bosnia, San Marino ar putea ajunge la baraj în care va pierde la o diferență foarte mare de scor contra României, la București, în meciul de pe 18 noiembrie. În acest caz, tricolorii ar urca pe locul doi în grupă, depășind Bosnia la golaveraj. Astfel, locul de play-off vacant ar ajunge la San Marino.

Acest scenariu ar avea efecte și asupra Austriei, iar, după eșecul contra României, austriecii au comentat această ipoteză.

”Scenariul ar putea juca în continuare un rol important pentru Austria. Dacă Austria obține doar un punct în următoarele două meciuri împotriva Ciprului și Bosniei, atât Bosnia, cât și România ar putea să o depășească pe Austria dacă au un golaveraj mai bun. Două înfrângeri ale Austriei și două victorii ale României ar duce echipa lui Ralf Rangnick pe locul trei, indiferent de golaveraj”, au scris austriecii de la laola1.at.

