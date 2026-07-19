Fostul mare tenisman spaniol Rafael Nadal a anticipat o victorie cu 2-1 a Spaniei în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, deşi a menţionat că, dacă echipa spaniolă ar trebui să piardă, ar prefera ca acest lucru să se întâmple în faţa Argentinei, relatează EFE.

”Dacă trebuie să pierdem în faţa cuiva, aş prefera să fie Argentina”

"Evident, voi susţine Spania din toate puterile, dar dacă trebuie să pierdem în faţa cuiva, aş prefera să fie Argentina, datorită tuturor prietenilor argentinieni pe care îi am şi datorită lui Scaloni", a declarat Nadal pentru postul de radio COPE.

Fostul legendar jucător a precizat că îl cunoaşte personal pe Scaloni, descriindu-l drept "un fenomen" şi subliniind că realizările sale alături de naţionala Argentinei reprezintă "o performanţă incredibilă".

În opinia lui Nadal, echipa naţională a Spaniei "a continuat să progreseze şi ajunge în cel mai bun moment posibil. Am jucat mai bine decât ei până acum şi am încredere că vom câştiga".

"Mizez pe o victorie cu 2-1 pentru noi. Aşa văd eu lucrurile. Hai, Spania!" a subliniat el, conform Agerpres.

Spania şi Argentina vor disputa finala pe New Jersey Stadium - East Rutherford, de la ora 22:00.