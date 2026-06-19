Sfârșitul unei ere: Manuel Neuer a anunțat că se retrage

„Acesta va fi ultimul meu turneu pentru Germania. Nu am de gând să particip la Campionatul European de peste doi ani” , a spus Neuer.

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Planuri pentru finalul de carieră

Deși a stabilit linia de finish a parcursului său la echipa națională, jucătorul refuză să ia o decizie în momentul de față cu privire la cariera sa la nivel de echipă de club.

„Vreau să aștept cu nerăbdare fiecare meci și să nu mă gândesc la despărțire sau la posibilul ultim joc”, a adăugat portarul.

Neuer bifează în America a patra sa prezență la o Cupă Mondială. El este considerat unul dintre cei mai de succes portari din istoria fotbalului, având în palmares un titlu mondial, Liga Campionilor și numeroase trofee interne în Bundesliga.