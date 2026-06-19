Sfârșitul unei ere: Manuel Neuer a anunțat că se retrage

Sfârșitul unei ere: Manuel Neuer a anunțat că se retrage CM 2026
SPORT.RO
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Manuel Neuer se pregătește să încheie un capitol semnificativ din cariera sa. Portarul în vârstă de 38 de ani a confirmat că se va retrage din națională la finalul Cupei Mondiale din 2026.

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Manuel NeuerBayern MunchenNationala Germaniei
Din articol

Goalkeeperul legitimat la Bayern Munchen a transmis clar că actualul turneu final va reprezenta ultima sa prezență în tricoul primei reprezentative.

„Acesta va fi ultimul meu turneu pentru Germania. Nu am de gând să particip la Campionatul European de peste doi ani”, a spus Neuer.

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Planuri pentru finalul de carieră

Deși a stabilit linia de finish a parcursului său la echipa națională, jucătorul refuză să ia o decizie în momentul de față cu privire la cariera sa la nivel de echipă de club.

„Vreau să aștept cu nerăbdare fiecare meci și să nu mă gândesc la despărțire sau la posibilul ultim joc”, a adăugat portarul.

Neuer bifează în America a patra sa prezență la o Cupă Mondială. El este considerat unul dintre cei mai de succes portari din istoria fotbalului, având în palmares un titlu mondial, Liga Campionilor și numeroase trofee interne în Bundesliga.

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