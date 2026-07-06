Curg ofertele pentru Denis Ciobotariu! Echipele care se bat pe semnătura fundașului

Rapid se pregătește pentru noul sezon sub comanda lui Daniel Pancu, însă lotul ar putea suferi modificări importante. După plecarea lui Tobias Christensen, giuleștenii riscă să piardă încă un titular.

Denis Ciobotariu ar avea două oferte pe masă

Denis Ciobotariu are oferte din Grecia și Polonia. Cele două formații interesate sunt Iraklis Salonic, nou-promovată în prima ligă elenă, și GKS Katowice, echipă care a încheiat sezonul trecut pe locul cinci în Ekstraklasa, informează GSP.

Ciobotariu mai are contract cu Rapid până în vara anului 2028, iar o despărțire s-ar produce doar în schimbul unei sume de transfer.