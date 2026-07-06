Curg ofertele pentru Denis Ciobotariu! Echipele care se bat pe semnătura fundașului

Rapid se pregătește pentru noul sezon sub comanda lui Daniel Pancu, însă lotul ar putea suferi modificări importante. După plecarea lui Tobias Christensen, giuleștenii riscă să piardă încă un titular.
Denis Ciobotariu ar avea două oferte pe masă
Denis Ciobotariu are oferte din Grecia și Polonia. Cele două formații interesate sunt Iraklis Salonic, nou-promovată în prima ligă elenă, și GKS Katowice, echipă care a încheiat sezonul trecut pe locul cinci în Ekstraklasa, informează GSP.
Ciobotariu mai are contract cu Rapid până în vara anului 2028, iar o despărțire s-ar produce doar în schimbul unei sume de transfer.
Ciobotariu este triplu campion al României cu CFR
Internaționalul român a ajuns în Giulești în iarna lui 2025, de la Sepsi OSK. În tricoul Rapidului a adunat 45 de meciuri, cinci goluri și o pasă decisivă, iar la momentul redactării acestui articol este evaluat la 900.000 de euro, potrivit specialiștilor de la Transfermarkt.
De-a lungul carierei, Denis Ciobotariu a mai evoluat pentru Dinamo București, Chindia Târgoviște, FC Voluntari și CFR Cluj.
Mai mult, fiul lui Liviu Ciobotariu are în palmares șapte trofee:
- 3x campion al României cu CFR Cluj
- 3x Supercupe ale României (două cu Sepsi OSK, una cu CFR)
- 1x Cupă a României (Sepsi OSK, 2022/23)