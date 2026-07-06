Ciprian Dumbravă, fostul jucător al Petrolul Ploiești, suferea de o boală gravă, descoperită prea târziu, potrivit informațiilor transmise de fostul său club din Anglia.

Vestea decesului a fost anunțată de FC România, formație pentru care Dumbravă a evoluat timp de trei sezoane, după ce s-a stabilit în Marea Britanie.

Ciprian Dumbravă a murit la doar 45 de ani

„Cu inimile îndurerate, ne luăm rămas-bun de la fostul nostru jucător, Dumbravă Ciprian, care a plecat dintre noi mult prea devreme, la doar 45 de ani, după o luptă grea cu boala. A fost mai mult decât un fotbalist, a fost un coleg adevărat, un om modest, respectuos și dedicat. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai oferit clubului nostru. Nu te vom uita niciodată!”, a transmis FC România printr-un comunicat.

Fundaș central de meserie, Ciprian Dumbravă s-a format la Centrul de Pregătire „Nicolae Dobrin”, iar în România a evoluat pentru Petrolul Ploiești, CSM Târgoviște, FCM Alexandria, Midia Năvodari, Altay Constanța și Astra Ploiești. În sezonul 2003/2004 a bifat cinci apariții în Liga 1 pentru Petrolul.

În ultimii ani ai carierei s-a mutat în Anglia, unde a îmbrăcat tricoul celor de la FC România, club al comunității românești din Londra, aceasta fiind și ultima echipă din cariera sa.