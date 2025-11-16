Maghiarii au fost foarte aproape de barajul pentru Campionatul Mondial, dar totul s-a năruit în ultimele zece minute ale meciului.



Selecționerul Ungariei, la pământ după înfrângerea cu Irlanda



Astfel, Ungaria va rata pentru a zecea oară la rând prezența la Campionatul Mondial. Din 1986 nu s-au mai calificat vecinii noștri la un Mondial. Ultima prezență a fost în 1986, în Mexic.



Selecționerul Ungariei, Marco Rossi, spune că nu are ce să le reproșeze jucătorilor:



"Este o tristețe imensă, nu-mi găsesc cuvintele. Îmi pare foarte rău, ne pare foarte rău. Pentru noi, pentru băieți, pentru fani. Nu meritam să pierdem, dar s-a întâmplat același lucru ca în Irlanda. Suntem o echipă bună, dar nu suntem fenomenali și am făcut greșeli.



Le-am spus băieților că nu-i pot învinovăți pentru nimic. Astăzi voi discuta și cu conducerea federației. Să vedem în ce direcție ar trebui să mergem mai departe. Desigur, trebuie să decidem acum cum să procedăm, a devenit clar că nu ne vom califica la Cupa Mondială", a declarat Rossi, citat de presa maghiară.



Ungaria, eliminată în minutul 90+6 din drumul spre Mondial



Ungaria a fost la un pas de barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, dar visul maghiarilor a fost spulberat în minutul 90+6 al meciului cu Irlanda.



Maghiarii au condus de două ori pe teren propriu, dar au fost învinși cu 3-2. Cele trei goluri ale oaspeților au fost marcate de atacantul Troy Parrott (23 de ani). Acesta a egalat în minutul 80, iar în minutul 90+6 a deviat decisiv mingea în plasa adversă. Golurile Ungariei au fost marcate de Daniel Lukacs (3') și Barnabas Varga (37').



În urma acestui eșec, Ungaria a căzut pe locul 3 în Grupa F. Portugalia a câștigat grupa, iar Irlanda va merge la baraj. Pe 20 noiembrie va avea loc tragerea la sorți pentru toate duelurile de la baraj. România se va afla în a patra urnă valorică la tragerea la sorți de la Zurich.



