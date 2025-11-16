Cele două echipe și-au dat întâlnire la Budapesta, pe ”Puskas Arena”, în ultima rundă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



La capătul celor 90 de minute, irlandezii s-au impus cu 3-2 după un gol marcat în minutul 90+6 și au obținut calificarea la barajul pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada, lăsând maghiarii acasă.



Ungurii au reacționat imediat după ce au ratat calificarea la CM 2026. Stupefacție totală: ”NU EXISTĂ AȘA CEVA!”



Presa din Ungaria a reacționat imediat după golul lui Scales din minutul 90+6: ”NU EXISTĂ AȘA CEVA, IRLANDEZII AU GĂSIT GOLUL”, a scris cu litere mari publicația Nemzeti, consternată de reușita oaspeților.



”E gata! Nu vom fi la Mondial, am pierdut cu Irlanda 2-3”, a mai adăugat sursa anterior menționată în LIVE BLOG-ul destinat meciului de la Budapesta.



Ungaria - Irlanda, moment superb dedicat lui Emeric Ienei



Înainte de startul partidei de pe Puskas Arena, crainicul a anunțat un moment de reculegere în memoria celui care a fost Emeric Ienei, fost antrenor la Steaua, fost selecționer al României, dar și fost selecționer al reprezentativei maghiare la începutul anilor '90.



După momentul de tăcere respectat cu sfințenie de toți fanii prezenți pe stadion, au urmat, după anunțul crainicului, aplauze atât din partea fanilor, cât și din partea jucătorilor ambelor tabere.



Fost câștigător de Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, Emeric Ienei a fost selecționerul maghiarilor între 1992 și 1993, când a ratat calificarea la Mondialul din Statele Unite ale Americii, din 1994.

