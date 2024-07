Selecționerul Ungariei și-a anunțat decizia după eliminarea de la EURO 2024: "E timpul să lămurim lucrurile!"

Ungaria a obținut 3 puncte dintr-o grupă cu Germania, Elveția și Scoția. Maghiarii au terminat pe locul 3, însă au avut un golaveraj modest, 2-5, astfel că nu au obținut calificarea în optimile de finală ale turneului final.

Marco Rossi rămâne la naționala Ungariei și după EURO 2024



Marco Rossi, italianul care conduce Ungaria din 2018, anunță că va continua în funcția de selecționer și după EURO 2024. El mai are contract până la finalul anului 2025, iar într-o scrisoare postată pe rețelele sociale a ținut să le transmită un mesaj celor care sunt dezamăgiți de turneul final făcut de maghiari în Germania.

Rossi spune că Ungariei i-a lipsit și șansa la EURO 2024, însă anunță ferm că nu va abandona echipa națională.

"Poate că este timpul să lămurim lucrurile. Cei care spun sau scriu că am eșuat la acest Campionat European nu sunt deloc obiectivi și, din nefericire trebuie să o spun, nu sunt de bună credință.

Faptul că în ultimii ani am reușit rezultate miraculoase și adesea am avut prestații convingătoare - uneori chiar și cu noroc - nu ar trebui să distorsioneze realitatea!

Din nefericire, în Ungaria, o mică parte din oameni ies in față când au impresia că lucrurile merg prost. E adevărat că nu am reușit ceva extraordinar acum, dar nu cred că cineva trebuie să se simte rușinat de această echipă națională.

Eu nu am spus niciodată presei că plec de la echipa națională. Am spus doar că am nevoie să mă odihnesc și să îmi limpezesc gândurile. Aș fi apreciat dacă cei care vorbeau în trecut despre norocul Ungariei ar fi spus acum că, în afară de golul lui Kevin din minutul 90+10, toate lucrurile au mers împotriva noastră la Campionatul European. Nu a fost cazul.

Le mulțumesc băieților pentru efort, care, din nefericire, nu a fost suficient de această dată. Acest efort trebuie să fie și mai mare și trebuie să ne îmbunătățim în viitor. Le mulțumesc și celor din staff-ul tehnic, care au făcut o treabă minunată. Mulțumesc Federației și fanilor care ne-au susținut în Germania sau de oriunde din lume. Îi îmbrățișez pe toți.

Adaug un singur lucru: nu fug niciodată de provocări, nici măcar de cele mai dificile. Nici acum nu voi ceda pentru că ceea ce nu te omoară te face mai puternic. Noi toți, împreună, trebuie să fim și mai puternici acum decât orice și oricine!", a spus Marco Rossi.

Marco Rossi conduce naționala Ungariei din iulie 2018, iar EURO 2024 a fost al doilea turneu final la care participă, după EURO 2020 (două puncte într-o grupă cu Portugalia, Franța și Germania).

Ungaria a plecat de la EURO 2024 după ce a așteptat trei zile calificarea

Vecinii României aveau mai multe scenarii prin care se puteau califica. Spre exemplu, aveau nevoie ca Anglia să învingă Slovenia, caz în care Ungaria ar fi devenit un loc 3 mai bun decât Slovenia. Nu s-a întâmplat acest lucru, partida terminându-se la egalitate, 0-0.

Ungaria a sperat până în ultima clipă. Săptămâna trecută, miercuri seară, s-au jucat și ultimele meciuri din grupa F, iar dacă Georgia și Cehia nu câștigau contra Portugaliei, respectiv Turciei, atunci maghiarii s-ar fi calificat.

Totuși, Georgia a produs marea surpriză, a învins deja calificata echipă a Portugaliei, iar Ungaria a fost doar al cincilea cel mai bun loc trei, insuficient pentru calificarea în optimi.

La aproape patru zile de la ultimul meci, Ungaria a părăsit cantonamentul din Germania.

Ungaria, la EURO 2024

1-3 contra Elveției

0-2 contra Germaniei

1-0 contra Scoției

Ungaria, prima sub linie în clasamentul echipelor de pe locul 3