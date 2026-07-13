Care ar fi de fapt oferta pe care Anderlecht ar fi trimis-o pentru Ștefan Baiaram! Oltenii au spus ”NU”

Care ar fi de fapt oferta pe care Anderlecht ar fi trimis-o pentru Ștefan Baiaram! Oltenii au spus ”NU” Superliga
SPORT.RO
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Ștefan Baiaram a fost titular în meciul în care Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României, scor 1-1 (5-3 d.l.d.) cu U Cluj.

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Atacantul a fost înlocuit la pauza meciului de Filipe Coelho și a urmărit loviturile de departajare de pe bancă.

Ce ofertă ar fi făcut de fapt Anderlecht pentru Ștefan Baiaram

  • Stefan baiaram
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În ultimele zile, s-a scris că Anderlecht a înaintat o ofertă pentru fotbalistul oltenilor și ar insista ca mutarea să se realizeze.

S-a vorbit despre o ofertă de 4,25 milioane de euro, urmând ca alți 250.000 de euro să vină sub formă de bonusuri.

Cu toate acestea, Anderlecht Online, o publicație apropiată clubului, susține că oferta ar fi de fapt de doar patru milioane de euro, sumă pe care oltenii o consideră insuficientă pentru a-l ceda pe Ștefan Baiaram.

Clubul condus de Mihai Rotaru ar solicita cinci milioane de euro în schimbul fotbalistului de 23 de ani.

De altfel, belgienii susțin că negocierile dintre cele două părți vor continua după manșa secundă pe care Universitatea Craiova o va disputa cu ML Vitebsk în primul tur preliminar Champions League.

  • 5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, potrivit Transfermarkt.

Ștefan Baiaram, după Supercupa României: "Vreau să joc cu Craiova în grupele Champions League"

Deși Baiaram declara cu tărie că se gândește serios să plece de la Universitatea Craiova dacă va reuși să cucerească titlul alături de olteni, jucătorul Craiovei și-a schimbat discursul și a transmis că și-ar dori să rămână în Bănie pentru a juca în grupele Champions League.

"Sunt foarte bucuros pentru că am trei trofee. Este ceva extraordinar pentru noi. Chiar nu visam la acest lucru. Cred că e pentru prima dată în istoria Universității Craiova când câștigă trei trofee într-un an. Mă bucur că am făcut-o noi și sunt mândru.

Momentan nu pot să vorbesc (n.r - despre transfer). E devreme. Pe viitor veți vedea și dumneavoastră ce se va întâmpla. Da, îmi doresc să joc cu Craiova în Champions League, în grupe. Știu că e foarte greu, dar pentru asta muncim și credem în șansa noastră. Ar fi foarte frumos să aducem niște echipe mari din Europa la Universitatea Craiova", a spus Baiaram.

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