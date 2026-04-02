Italia, pe punctul să mai încaseze o lovitură după ratarea Mondialului! Anunțul făcut de Ceferin

Marți seară, la Zenica, Italia a fost eliminată în finalul play-off-ului pentru Cupa Mondială, după 1-1 (1-4 d.l.d.) contra Bosniei. "Squadra Azzurra", de patru ori câștigătoare a trofeului suprem, rămâne cu ultima prezență care datează din 2014.
Aleksander Ceferin: "Politicienii italieni să se întrebe de ce Italia are una dintre cele mai modeste infrastructuri"
La Zenica a fost prezent și președintele UEFA. Aleksander Ceferin a comentat eliminarea Italiei și a ținut să îl apere pe președintele Federației Italiene și vicepreședintele UEFA Gabriele Gravina, căruia i se cere plecarea imediată din funcție după un nou fiasco.
"Într-o anumită măsură sunt surprins de eliminarea Italiei. Pe de altă parte, Bosnia are o echipă tânără, puternică și a jucat acasă. A fost mult mai multă presiune pe Italia. Bosnia a meritat să meargă la Cupa Mondială, în timp ce Italia a pierdut după acea eliminare (n.r - a lui Bastoni, din finalul primei reprize).
Nu este vina lui Gabriele (n.r - Gabriele Gravina, președintele Federației Italiene). Nu aș îndrăzni să îi critic nici pe jucători sau antrenor. Poate că politicienii italieni ar trebui să se întrebe de ce Italia are una dintre cele mai modeste infrastructuri fotbalistice din Europa.
Mă enervează și mă întristează când văd că sunt oameni care stau la pândă și așteaptă să se întâmple ceva rău ca mai apoi să înceapă să critice. Ei nu sunt fani ai Italiei. Spuneți-mi ce jucător italian merita să fie convocat pentru această acțiune și nu a fost. E fotbal, oricine poate pierde un meci chiar și cu cei mai buni jucători pe teren", a spus Ceferin, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.
Italia poate pierde găzduirea EURO 2032
Referindu-se tot la infrastructură modestă, Ceferin a transmis și un avertisment sumbru: Italia poate pierde găzduirea Campionatului European din 2032, având în vedere situația complicată a lucrărilor de renovare a stadioanelor.
"EURO 2032 este programat și va avea loc. Sperăm ca infrastructura să fie gata până atunci. Dacă nu, turneul final nu se va disputa în Italia", a mai spus Ceferin.
În octombrie 2023, Italia și Turcia au fost desemnate de UEFA drept țările gazdă pentru Campionatul European din 2032.
Italia are o singură arenă pregătită pentru această competiție, respectiv Juventus Stadium (Torino / 41.500 de locuri). Lucrările de renovare nu au început încă la San Siro (Milano / 75.817 locuri), Stadio Olimpico (Roma / 70.634 locuri), Stadio San Nicola (Bari / 58.270 locuri), Stadio Diego Armando Maradona (Napoli / 55.000 locuri), Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona / 39.211 locuri), Stadio Renato Dall'Ara (Bologna / 36.000 locuri) și Stadio Luigi Ferraris (Genoa / 33.205 locuri). Stadio Artemio Franchi (Florența / 47.282 locuri) a intrat în procesul de modernizare, dar cu o întârziere față de data propusă în caietul de sarcini, urmând să fie gata cel mai devreme la începutul anului 2027, în timp ce Stadio Gigi Riva (Cagliari / 30.000 locuri) ar trebui ridicat de la zero, dar șantierul stagnează din 2022.
Italia are nevoie de cinci arene de peste 30.000 de locuri pentru a păstra postura de gazdă a Euro 2032, dar în acest moment, sigurele arene moderne din Peninsulă sunt Juventus Arena, Stadio Friuli (Udine / 25.144 locuri), Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergamo / 24.950 locuri) și Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Reggio Emilia / 21.525 locuri), dar ultimele trei nu se încadrează în capacitatea minimă cerută de UEFA. Cel mai probabil, arena piemonteză, Stadio Artemio Franchi și Stadio Olimpico, vor fi gata la timp, San Siro poate trece printr-o modernizare de fațadă, dar Italia tremură pentru că birocrația și corupția par să țină pe loc terminarea ultimei arene necesare găzduirii turneului final.