Se scrie istorie la Mondial! Profită de eșecul României și devine cel mai vârstnic selecționer din istorie

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

70 de zile au mai rămas până la startul Cupei Mondiale găzduite de SUA, Canada și Mexic, iar un record este deja pe cale să fie doborât la ediția din acest an.

TAGS:
Din articol

Miroslav Koubek devine cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale

Miroslav Koubek (74 de ani), selecționerul Cehiei, va deveni cel mai în vârstă selecționer din istoria Cupei Mondiale. Tehnicianul praghez a fost numit la echipa națională în decembrie, iar primele sale două jocuri au fost chiar în play-off-ul pentru CM: 2-2 (4-3 d.l.d.) în semifinala cu Irlanda și 2-2 (3-1 d.l.d.) în finala cu Danemarca.

Koubek, campion al Cehiei cu Viktoria Plzen în 2015, va doborî astfel recordul deținut de Otto Rehhagel la Cupa Mondială. Germanul avea 71 de ani și 317 zile când s-a aflat pe banca Greciei la ediția din 2010 găzduită de Africa de Sud, notează site-ul FIFA.

Rehhagel va fi depășit și de Hugo Broos. Selecționerul belgian al Africii de Sud, care va împlini 74 de ani pe 10 aprilie, va participa și el la Cupa Mondială cu "Bafana Bafana".

Mircea Lucescu (81 de ani în iulie) ar fi avut șansa de a fi el cel care devine cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale, însă România s-a oprit în semifinalele play-off-ului, după 0-1 la Istanbul contra Turciei.

Topul celor mai vârstnici selecționeri de la Cupa Mondială înaintea ediției din această vară

  • 1. Otto Rehhagel – 72 de ani și 317 zile
  • 2. Oscar Tabarez – 71 de ani și 125 de zile
  • 3. Louis van Gaal – 71 de ani și 123 dezile
  • 4. Cesare Maldini – 70 de ani și 130 de zile
  • 5. Carlos Queiroz – 69 de ani și 273 de zile
  • 6. Jose Pekerman – 68 de ani și 303 zile
  • 7. Otto Pfister – 68 de ani și 211 zile
  • 8. Fernando Santos – 68 de ani și 61 de zile
  • 9. Fabio Capello – 68 de ani și 8 zile
  • 10. Luis Aragones – 67 de ani și 334 de zile
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!