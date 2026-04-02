Se scrie istorie la Mondial! Profită de eșecul României și devine cel mai vârstnic selecționer din istorie

Miroslav Koubek devine cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale

Miroslav Koubek (74 de ani), selecționerul Cehiei, va deveni cel mai în vârstă selecționer din istoria Cupei Mondiale. Tehnicianul praghez a fost numit la echipa națională în decembrie, iar primele sale două jocuri au fost chiar în play-off-ul pentru CM: 2-2 (4-3 d.l.d.) în semifinala cu Irlanda și 2-2 (3-1 d.l.d.) în finala cu Danemarca.

Koubek, campion al Cehiei cu Viktoria Plzen în 2015, va doborî astfel recordul deținut de Otto Rehhagel la Cupa Mondială. Germanul avea 71 de ani și 317 zile când s-a aflat pe banca Greciei la ediția din 2010 găzduită de Africa de Sud, notează site-ul FIFA.