Se scrie istorie la Mondial! Profită de eșecul României și devine cel mai vârstnic selecționer din istorie

Miroslav Koubek devine cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale
Miroslav Koubek (74 de ani), selecționerul Cehiei, va deveni cel mai în vârstă selecționer din istoria Cupei Mondiale. Tehnicianul praghez a fost numit la echipa națională în decembrie, iar primele sale două jocuri au fost chiar în play-off-ul pentru CM: 2-2 (4-3 d.l.d.) în semifinala cu Irlanda și 2-2 (3-1 d.l.d.) în finala cu Danemarca.
Koubek, campion al Cehiei cu Viktoria Plzen în 2015, va doborî astfel recordul deținut de Otto Rehhagel la Cupa Mondială. Germanul avea 71 de ani și 317 zile când s-a aflat pe banca Greciei la ediția din 2010 găzduită de Africa de Sud, notează site-ul FIFA.
Rehhagel va fi depășit și de Hugo Broos. Selecționerul belgian al Africii de Sud, care va împlini 74 de ani pe 10 aprilie, va participa și el la Cupa Mondială cu "Bafana Bafana".
Mircea Lucescu (81 de ani în iulie) ar fi avut șansa de a fi el cel care devine cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale, însă România s-a oprit în semifinalele play-off-ului, după 0-1 la Istanbul contra Turciei.
Topul celor mai vârstnici selecționeri de la Cupa Mondială înaintea ediției din această vară
- 1. Otto Rehhagel – 72 de ani și 317 zile
- 2. Oscar Tabarez – 71 de ani și 125 de zile
- 3. Louis van Gaal – 71 de ani și 123 dezile
- 4. Cesare Maldini – 70 de ani și 130 de zile
- 5. Carlos Queiroz – 69 de ani și 273 de zile
- 6. Jose Pekerman – 68 de ani și 303 zile
- 7. Otto Pfister – 68 de ani și 211 zile
- 8. Fernando Santos – 68 de ani și 61 de zile
- 9. Fabio Capello – 68 de ani și 8 zile
- 10. Luis Aragones – 67 de ani și 334 de zile