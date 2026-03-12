Naționala feminină a Iranului și-a încheiat de câteva zile participarea la Cupa Asiei. Din păcate, latura sportivă a acestui eveniment a fost, practic, inexistentă!

Deși a fost cea mai mediatizată echipă de la evenimentul găzduit de Australia, în cazul naționalei Iranului n-a interesat pe nimeni ce au făcut fetele pe teren. Aici, iraniencele au înregistrat trei înfrângeri: 0-3 cu Coreea de Sud, 0-4 cu Australia și 0-2 cu Filipine.

Cele trei partide au fost „umbrite“, în totalitate, de scandalul cu jucătoarele catalogate drept „trădătoare pe timp de război“. Și, gaz peste foc a pus povestea celor șase sportive, plus un membru al staffului, care au cerut azil politic, în Australia. Ulterior, una dintre fotbaliste a fost întoarsă din drum și a părăsit Australia cu destinația Iran.

Iranul ia în calcul desființarea fotbalului feminin!

Un astfel de caz, cu sportivi iranieni care solicită azil în străinătate, nu e nicidecum o noutate. De fapt, apogeul rușinii, pentru regimul de la Teheran, a fost atins, atunci când Kimia Alizadeh (27 de ani), prima medialită olimpică din istoria țării, a fugit și s-a stabilit în Germania. Ulterior, Alizadeh (taekwondo) a început să concureze sub steagul Bulgariei.

Revenind la naționala feminină de fotbal a Iranului, faptul că șase dintre componentele lotului au rămas în Australia, pe timp de război, a „cântărit“, totuși, altfel în ochii autorităților. Concret, lovitura de imagine a fost mult mai mare pentru regim. De aceea, în țară s-a declanșat un scandal colosal în culise. Și, potrivit informațiilor obținute de Sport.ro „pe surse“, Federația de la Teheran ia în calcul acum desființarea naționalei feminine!

O asemenea decizie, dacă va fi luată, va avea consecințe grave pentru Iran din partea FIFA. Pentru că forul mondial ține enorm la dezvoltarea fotbalului feminin. De asemenea, răzbunarea autorităților pe echipa actuală ar fi o altă mare „bilă neagră“ în ochii celor de la FIFA. Toate astea într-un moment în care Iranul se joacă, pur și simplu, cu focul și în privința participării la CM 2026.

Naționala de fete stă, deocamdată, în Malaezia

După ce a părăsit Australia, naționala feminină a Iranului e blocată, deocamdată, în Malaezia din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Echipa se afla, joi, la un hotel din Kuala Lumpur, în timp ce se făceau pregătiri pentru revenirea în ţară, a confirmat Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC), fără a oferi mai multe detalii.