Vestea că unele jucătoare ale naționalei feminine au ales să nu revină în Iran, după eliminarea din Cupa Asiei din Australia nu ar trebui să fie o surpriză. Potrivit CNN, ele s-au trezit în postura de a reprezenta imaginea publică a ţării lor pe scena mondială, în timp ce regimul brutal de la Teheran lupta pentru supravieţuire împotriva unui bombardament aerian devastator al forţelor armate combinate ale SUA şi Israelului. La început, jucătoarele păreau sfidătoare, refuzând să cânte imnul naţional. Apoi, pe măsură ce turneul avansa şi erau etichetate drept „trădătoare în vreme de război” de către un comentator conservator din Iran, păreau din ce în ce mai supuse. La final, au cântat din nou imnul. Ce-i drept, se pare că abia după ce familiile lor au fost ameninţate.

Oricine s-a opus regimului până acum şi-a riscat viaţa pentru asta şi, în ciuda faptului că se află la mila celei mai feroce maşini militare de pe faţa pământului, regimul ar putea să supravieţuiască. Situaţia dificilă a jucătoarelor a fost descrisă în câteva paragrafe în unele ştiri, dar s-ar putea să treacă ceva timp până când vom afla ce s-a întâmplat exact cu ele şi cum se simt. Din motive evidente, este puţin probabil să acorde interviuri. Între timp, este greu de imaginat complexitatea emoţiilor prin care trec aceste tinere şi viitorul incert care le aşteaptă pe ele şi pe familiile lor. Cu toate acestea, zeci de sportivi iranieni au parcurs un drum similar în ultimii ani, iar mărturiile lor aruncă lumină asupra alegerilor de viaţă chinuitoare care le pot fi impuse brusc.

În 2021, halterofilul iranian Amir Assadollahzadeh (foto, sus) concura pentru ţara sa la Campionatele Mondiale IPF din Norvegia, dar înainte de sfârşitul competiţiei, el fugea pentru a-şi salva viaţa. Assadollahzadeh a fost supus unei presiuni intense din partea oficialilor echipei pentru a purta un tricou cu chipul lui Qasem Soleimani, care, la momentul uciderii sale într-un atac aerian american în 2020, era cea mai înaltă figură din armata iraniană. „Am refuzat să port tricoul şi am fost ameninţat”, a explicat el pentru CNN Sports, potrivit news.ro. Apoi, a dezvăluit ce i s-a spus: „Dacă refuzi să porţi tricoul, la întoarcerea în Iran, atât tu, cât şi familia ta veţi avea probleme. Vei fi tratat ca cineva care este împotriva regimului şi care a refuzat să colaboreze cu noi. Viaţa ta ar putea fi, de asemenea, în pericol”. Assadollahzadeh a rămas treaz în pat, luptându-se cu greutatea deciziei pe care era acum obligat să o ia. La ora 3:30 dimineaţa, a ieşit din hotelul echipei şi a fugit în noaptea norvegiană. Călătoria sa din oraşul de coastă Stavanger către Oslo nu a decurs aşa cum planificase, călătorind, mai întâi, cu taxiul şi apoi cu autobuzul. Se simţea vulnerabil şi paranoic şi era atât de îngrijorat că era urmărit prin telefonul său, încât l-a aruncat în apă în timpul uneia dintre opriri. În cele din urmă, a ajuns în capitală, dar – în ciuda faptului că se afla la aproape 200 de mile distanţă de echipa sa – a fost îngrozit să-l vadă pe unul dintre colegii săi sportivi la gara din Oslo. Temându-se că este urmărit, Assadollahzadeh a fugit din nou, cerând, în cele din urmă, azil ca refugiat în Norvegia. Assadollahzadeh a spus că, dacă ar fi fost forţat să se întoarcă în Iran, „sunt 100% sigur că aş fi fost condamnat la închisoare, tortură şi poate chiar mai rău decât atât – execuţie”.

O decizie extrem de personală În ultimii 20 de ani, mulţi sportivi iranieni au avut motive să se refugieze - cazul lui Kimia Alizadeh (taekwondo) e de notorietate -, dar nu întotdeauna au putut să-şi urmeze convingerile. Ei fug de un regim opresiv, care se amestecă, în mod obişnuit, în sport şi foloseşte sportivii ca instrumente pentru a-şi promova agenda religioasă şi ideologică. Mulţi se confruntă cu intimidări. Sunt bătuţi şi torturaţi. Pentru fiecare individ, calculul este extrem de personal – şi fiecare are propriul punct de rupere. Ei trebuie să cântărească riscul de a fi prinşi în timpul fugii şi costul a ceea ce vor trebui, inevitabil, să lase în urmă. Pentru mulţi, este ceva la care se vor gândi ani de zile înainte de a găsi, în sfârşit, curajul de a acţiona, motivaţi fie pentru că viaţa lor a devenit intolerabilă, fie pentru că momentul i-a ajuns din urmă şi nu mai au de ales. Când călătoresc în străinătate, echipele sportive iraniene sunt, de obicei, însoţite de „harasats”, ofiţeri de securitate sau protecţie desemnaţi să monitorizeze comportamentul sportivilor şi al personalului, să aplice orientările politice şi ideologice şi să prevină încercările de fugă şi azil. Unii sportivi sunt, de asemenea, obligaţi să depună garanţii sub formă de proprietăţi sau bani înainte de a li se permite să călătorească, ceea ce înseamnă că familiile lor vor fi penalizate financiar dacă decid să nu se întoarcă. Sportivii iranieni au, uneori, un cod de conduită între ei: vor fugi doar când nu au altă opţiune, deoarece ştiu că partenerii de echipă, pe care îi lasă în urmă, vor fi suspectaţi de complicitate la fuga lor. În 2021, un sportiv a declarat pentru CNN Sports că a evaluat şapte tentative diferite de fugă în decurs de şase ani înainte de a reuşi, în cele din urmă. Prima sa încercare a fost abandonată după un telefon cu mama sa îngrijorată, iar a doua şi a treia încercare au eşuat deoarece oficialii echipei i-au suspectat intenţiile şi l-au exclus din echipă. A patra încercare a lui a fost zădărnicită, atunci când a fost arestat la aeroport şi reţinut şi torturat timp de câteva luni. Apoi, cu altă ocazie, colegii lui de echipă s-au răzgândit şi au decis să nu fugă împreună cu el, forţându-l să se răzgândească. Alte două încercări au trebuit abandonate din cauza complexităţii călătoriei cu un paşaport fals. În cele din urmă, a reuşit să plece când viaţa lui în Iran a devenit insuportabilă şi a ştiut că urma să fie exclus definitiv din echipă. Şi-a adunat colegii de echipă în faţa hotelului din Germania, şi-a luat rămas bun de pe trotuar şi a plecat spre un viitor foarte incert.

„Totul este politic” Deşi echipa feminină de fotbal din 2026 a fost aplaudată de mulţi pentru că a refuzat să cânte imnul naţional, este aproape sigur că a fost supusă unei presiuni intense din partea regimului. În 2022, fostul luptător Sardar Pashaei a explicat de ce echipele naţionale de fotbal ale Iranului sunt atât de polarizante. Referindu-se la echipa masculină care se îndreaptă spre Cupa Mondială din Qatar, el a declarat pentru CNN Sports: „Mulţi oameni nu consideră această echipă ca fiind echipa lor naţională. Ei o consideră echipa Republicii Islamice. Ea reprezintă guvernul, nu poporul. Şi mulţi sportivi gândesc la fel”. El a adăugat că jucătorii care simpatizează cu regimul încearcă să argumenteze că sportul şi politica ar trebui să fie separate, menţionând: „Dar ştim că în Iran totul este politic”. Shiva Amini a jucat odată pentru echipa feminină din Iran; era considerată cea mai talentată jucătoare din ţară la acea vreme, ajungând în semifinalele Jocurilor Asiatice Indoor din 2009 din Vietnam. Dar viaţa ei s-a destrămat când a fost fotografiată pe reţelele de socializare în 2017, jucând în Elveţia fără vălul hijab considerat obligatoriu de regim. Nu a trecut mult timp până când a început să primească mesaje text de genul: „O să-ţi tăiem capul şi o să trimitem o poză cu el familiei tale”. Amini şi-a dat seama repede că nu se va mai putea întoarce niciodată şi spune că stresul provocat de situaţia ei i-a afectat sănătatea mintală. Cu toate acestea, ulterior şi-a dat seama că poate nu a existat niciodată un viitor pentru ea, ca jucătoare de fotbal, în Iran. În 2021, ea a declarat pentru CNN Sports că echipa feminină era tratată ca şi cum ar fi fost doar o simplă figură decorativă. „Am început să-mi dau seama că mă aflu într-o societate care, în esenţă, nu doreşte ca fetele să avanseze”, a spus ea, povestind experienţa de a împărţi un cantonament naţional cu echipa masculină şi de a i se spune să rămână pe margine. „L-am întrebat pe şeful federaţiei de ce nu ne pune la dispoziţie facilităţile şi el mi-a răspuns: «Echipa există doar pentru ca FIFA să nu elimine echipa masculină, conform regulamentului». Mi-am dat seama că noi, fetele, nu aveam nicio valoare. A fost o insultă şi o umilinţă”. Acum, un alt grup de jucătoare de fotbal iraniene îşi dau seama că nici ele nu se mai pot întoarce acasă. Deşi au fost primite de guvernul australian cu vize umanitare, ele ştiu că vor fi prieteni şi rude pe care s-ar putea să nu-i mai vadă niciodată. Aşa cum Assadollahzadeh a povestit pentru CNN, când a discutat detaliile fugii sale, una dintre cele mai dureroase amintiri a fost telefonul dat tatălui său, când i-a explicat situaţia în care se afla. El a spus: „A fost prima dată în viaţa mea când am văzut lacrimile tatălui meu”.