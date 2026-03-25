Turcia - România | Vali Andronescu, poveste cu Arda Guler la emisiunea Sport.ro moderată de Andru Nenciu

Dacă tricolorii lui Mircea Lucescu trec de turci, atunci naționala României va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Prima reprezentativă o înfruntă mâine pe selecționata Turciei în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Turneul final va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Vali Andronescu: Simt că s-au cam încins spiritele în platou, așa că trebuie să detensionăm un pic atmosfera. Vreau să vă povestesc ceva despre Arda Guler, puștiul-minune al lui Real Madrid, 90 de milioane de euro cotă, nu știe decât să marcheze de la jumătatea terenului.

Sigur, e o sperietoare, dar până să bage spaima în fundașii adverși și-a speriat mama la culme. Când avea 9 ani, a mers cu mama și sora lui la un meci de-al lui Fenerbahce. Echipa juca sub un stadion închis, doar cu femei și copii. Au plecat în toiul nopții din Ankara, au petrecut cinci ore pe drum până la Istanbul și au dormit în mașină până s-au deschis casele de bilete.

Într-un final au văzut meciul, Arda Guler l-a văzut și pe președintele lui Fenerbahce de atunci, Aziz Yildirim, și nu a mai stat pe gânduri, a fugit de lângă mama lui direct în brațele omului. Mama lui s-a uitat stânga, dreapta, în jur, împrejur, și nici urmă de copil. S-a speriat teribil și l-a căutat 20 de minute disperată. Într-un final l-a găsit și nu a mai avut putere nici măcar să-l certe.

Concluzia poveștii? Înainte să bage spaima în fundași, în mijlocași, în portari, Arda Guler a speriat-o mai întâi pe mama sa, iar de acolo a pornit cel mai frumos drum din viața lui.

Emisiunea integrală de pe Sport.ro. Andru Nenciu, Ionuț Stoica și Daniel Anghel au prefațat Turcia - România