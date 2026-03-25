Momentan, pe banca naționalei se află Mircea Lucescu. El se află deja la Istanbul pentru a pune la punct ultimele detalii înaintea confruntării cu Turcia din semifinala barajului pentru CM 2026.

”Il Luce” a fost cât pe ce să nu fie alături de națională în acest baraj, din cauza anumitor probleme medicale, dar între timp a devenit apt și poate rezista stresului.

Totuși, e de așteptat ca Lucescu să plece de la națională după baraj. Iar cel mai probabil înlocuitor este Gică Hagi, care nu mai antrenează de la sfârșitul stagiunii precedente.

Hagi, gata să-i ia locul lui Lucescu?! Ce a spus ”Regele”

Hagi merge la Istanbul să vadă din tribună meciul cu Turcia. Iar la aeroportul din Otopeni, înainte să decoleze, a fost întrebat de reprezentanții mass-media și de postul de selecționer.

”Regele” a evitat însă să ofere un răspuns concret.

”Nu are rost să vorbim despre acest lucru. E în primul rând lipsă de respect pentru nea Mircea. Mai bine tăcem!

V-am zis de nu știu câți ani că o să fac lucrul ăsta (n.r. că va renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul). Eu sunt al vostru. Când spun un lucru, mă țin de cuvânt. N-am făcut nimic special.

Am zis că vreau să rămân cu 10% și am rămas. Acum Gică are presiunea, îmi văd de meseria mea și de lucrul care îmi place cel mai mult, să antrenez. Partea tehnică e partea mea”, a spus Hagi.