OFICIAL Legia Varșovia a făcut anunțul despre Krasniqi: viitorul fostului jucător de la Rapid și CFR, decis

Legia Varșovia a făcut anunțul despre Krasniqi: viitorul fostului jucător de la Rapid și CFR, decis Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Legia Varoșvia a făcut anunțul în legătură cu Ermal Krasniqi.

TAGS:
ermak krasniqiRapidCFR ClujSuperligaLegia VarsoviaSparta Praga
Din articol

Ermal Krasniqi a fost împrumutat în vara lui 2025 de formația poloneză de la Sparta Praga.

Fostul fotbalist de la CFR Cluj și Rapid a jucat timp de un sezon la Legia Varșovia, iar polonezii au avut și o clauză de cumpărare definitivă.

Krasniqi nu rămâne la Legia Varșovia

Fosta echipă a lui Edi Iordănescu a decis să nu activeze clauza fotbalistului kosovar și au anunțat în mod oficial plecarea lui Krasniqi.

Astfel că, jucătorul vândut de Rapid la Sparta Praga pentru 1 milion de euro se va întoarce la formația din Cehia.

Rămâne de văzut dacă Sparta Praga îl va păstra în lot pe Ermal Krasniqi sau va decide să îl vândă definitiv în această vară.

„Ermal Krasniqi părăseşte Legia Varşovia.

Jucătorul internaţional kosovar va părăsi clubul nostru la finalul sezonului 2025/26, odată cu încheierea perioadei de împrumut de la AC Sparta Praga.

Ermal, îţi mulţumim şi îţi urăm mult succes în următoarele etape ale carierei tale!”, a scris Legia pe reţelele sociale. 

Ermal Krasniqi a jucat 31 de partide în tricoul lui Legia Varșovia și reușit două goluri și două pase decisive.

1 milion de euro este cota fotbalistului kosovar de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”
Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Cât a ajuns să valoreze Ermal Krasniqi, kosovarul vândut de Dan Șucu pentru o căruță de bani
Cât a ajuns să valoreze Ermal Krasniqi, kosovarul vândut de Dan Șucu pentru o căruță de bani
Eșec istoric pentru Sparta Praga, echipa care a eliminat FCSB. Rrahmani și Krasniqi, titulari în măcelul cu Atletico
Eșec istoric pentru Sparta Praga, echipa care a eliminat FCSB. Rrahmani și Krasniqi, titulari în măcelul cu Atletico
Cum s-au distrat Ermal Krasniqi și Albion Rrahmani în victoria clară a lui Kosovo cu Cipru din grupa României
Cum s-au distrat Ermal Krasniqi și Albion Rrahmani în victoria clară a lui Kosovo cu Cipru din grupa României
ULTIMELE STIRI
Chindia - Farul 3-3, pe Sport.ro | S-a marcat al șaselea gol în minutul 88!
Chindia - Farul 3-3, pe Sport.ro | S-a marcat al șaselea gol în minutul 88!
Gloria Bistrița este noua campioană a României! Duelul decisiv a fost EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Gloria Bistrița este noua campioană a României! Duelul decisiv a fost EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Vedeta lui Cristi Chivu le mai dă o palmă contestatarilor! Distincția supremă primită după triumful cu Inter Milano
Vedeta lui Cristi Chivu le mai dă o palmă contestatarilor! Distincția supremă primită după triumful cu Inter Milano
Barcelona a pus ochii pe trei superstaruri!
Barcelona a pus ochii pe trei superstaruri!
Pactul inedit de la FCSB: Gigi Becali i-a făcut o promisiune lui Mihai Stoica
Pactul inedit de la FCSB: Gigi Becali i-a făcut o promisiune lui Mihai Stoica
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Pep Guardiola a semnat!

Pep Guardiola a semnat!

FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!



Recomandarile redactiei
Chindia - Farul 3-3, pe Sport.ro | S-a marcat al șaselea gol în minutul 88!
Chindia - Farul 3-3, pe Sport.ro | S-a marcat al șaselea gol în minutul 88!
Vedeta lui Cristi Chivu le mai dă o palmă contestatarilor! Distincția supremă primită după triumful cu Inter Milano
Vedeta lui Cristi Chivu le mai dă o palmă contestatarilor! Distincția supremă primită după triumful cu Inter Milano
Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”
Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”
Șocant: Adrian Șovea, care alerga pentru copiii instituționalizați, lovit de mașină și aruncat într-un șanț!
Șocant: Adrian Șovea, care alerga pentru copiii instituționalizați, lovit de mașină și aruncat într-un șanț!
Gloria Bistrița este noua campioană a României! Duelul decisiv a fost EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Gloria Bistrița este noua campioană a României! Duelul decisiv a fost EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

stirileprotv Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

stirileprotv Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

stirileprotv Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!