Ermal Krasniqi a fost împrumutat în vara lui 2025 de formația poloneză de la Sparta Praga.

Fostul fotbalist de la CFR Cluj și Rapid a jucat timp de un sezon la Legia Varșovia, iar polonezii au avut și o clauză de cumpărare definitivă.

Krasniqi nu rămâne la Legia Varșovia

Fosta echipă a lui Edi Iordănescu a decis să nu activeze clauza fotbalistului kosovar și au anunțat în mod oficial plecarea lui Krasniqi.

Astfel că, jucătorul vândut de Rapid la Sparta Praga pentru 1 milion de euro se va întoarce la formația din Cehia.

Rămâne de văzut dacă Sparta Praga îl va păstra în lot pe Ermal Krasniqi sau va decide să îl vândă definitiv în această vară.

„Ermal Krasniqi părăseşte Legia Varşovia.

Jucătorul internaţional kosovar va părăsi clubul nostru la finalul sezonului 2025/26, odată cu încheierea perioadei de împrumut de la AC Sparta Praga.

Ermal, îţi mulţumim şi îţi urăm mult succes în următoarele etape ale carierei tale!”, a scris Legia pe reţelele sociale.